تجديد حبس سيدة تدير ناديًا صحيًا وتستغله في الأعمال المخلة بالجيزة

 جدد قاضى معارضات الجيزة، حبس سيدة لإدارتها ناد صحي واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

القبض على المتهم بالجيزة 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، بإدارة نادي صحي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي، وأمكن ضبطها وبصحبتها (3 سيدات، 3 أشخاص) وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

