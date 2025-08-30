استباحوا منازل المواطنين، رتل عسكري إسرائيلي يتوغل في منطقة القنيطرة السورية

كشفت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، عن توغل رتل عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة القنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت المصادر إن الرتل العسكري الإسرائيلي يتكون من نحو 30 سيارة محملة بالجنود يدخل الأراضي السورية من الجولان المحتل.

تزامن ذلك مع أنباء عن انتشار للجنود الإسرائيليين في قرية "العشة" بريف القنيطرة الجنوبي تمت خلالها عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كشف عن تنفيذه "سلسلة عمليات ليلية في منطقة جنوب سوريا" اعتقلت خلالها قواته مشتبهًا بهم بالتورط في ترويج نشاطات إرهابية" حسب زعمه.



كما زعم المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال، في تدوينة عبر منصة "إكس" أنه "خلال عمليات التمشيط التي نفذتها القوات، تم العثور على وسائل قتالية في المناطق التي عملت بها".

وأكد أن "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة وتعمل على إحباط محاولات تمركز عناصر الإرهاب في المنطقة، وذلك بهدف ضمان أمن مواطني دولة إسرائيل".

