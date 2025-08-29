في أول ظهور تليفزيوني، والد خوان ألفينا يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك

عبر رينان بيزيرا، والد البرازيلي خوان ألفينا، لاعب الزمالك الجديد، عن سعادته الكبيرة بتواجد نجله في مصر واللعب لنادٍ كبير مثل الزمالك.

وقال بيزيرا في أول ظهور له على القنوات التليفزيونية مع الصقر أحمد حسن، عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة DMC: "مرحبًا بجمهور برنامج الكابتن... أظهر لكم من خلال هذا الفيديو بعض الكلمات عن النادي، وعن كيف وصلنا إلى قرار قبول عرض الزمالك، ورفض عروض أخرى، نحن في غاية السعادة بهذا الاختيار".

وتابع: "يمكنكم أن تلاحظوا على ملامح خوان ألفينا داخل الملعب، وفي احتفالات الأهداف، ليس فقط له بل لزملائه أيضًا، كم هو سعيد لأن هذه الجماهير احتضنته بكل هذا الحب والود والاحترام لمسيرته".

خوان ألفينا مع والده في زيارة الأهرامات، فيتو

لم نفكر كثيرا في إختيار الزمالك

وأكمل والد ألفينا: "لهذا كان من السهل علينا أن نختار الزمالك، ونتمنى أن يواصل خوان رد الجميل من خلال أدائه الكروي، وعمله، وفرحته. خوان إنسان مرح، وبسيط، ويكوّن صداقات بسرعة كبيرة، لذا فإن كل أفراد المجموعة سيحبونه بسهولة، وهذا شيء رائع، وهذه طبيعته بالفعل".

وذكر: "هذه هي روحه، وهذا شيء مميز يجعلنا نشعر بسعادة كبيرة. أنا شخصيًا شعرت بأنني مُحتَضن في مصر من الجماهير، ومن النادي، ومن كل من يعمل داخله، منذ لحظة وصولنا وحتى عودتي إلى البرازيل".

رد الجميل لجماهير الزمالك

وأضاف: "أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح، وأن خوان مع الزمالك سيحققان ثمارًا من بطولات ومنافسات مهمة على مستوى كرة القدم، ونتمنى أن يواصل خوان رد الجميل لهذا الجمهور الرائع، جمهور عاشق لناديه ولاعبيه، ويدافع عنهم، أرى ذلك كثيرًا على إنستجرام، في التعليقات، وهذا أمر جميل ورائع أن أعيشه عن قرب، وقد عشته فعلًا في مصر".

واختتم بيزيرا حديثه: "أنا ذاهب إلى البرازيلي وسأعود قريبًا لأكون أقرب إلى خوان، حتى يتمكن من رد كل هذا الحب داخل الملعب".

