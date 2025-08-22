لاعب الزمالك السابق: ألفينا يذكرني بـ دوجلاس كوستا نجم يوفنتوس

تحدث رامي سعد نجم نادي الزمالك السابق، عن فوز الأبيض أمام مودرن سبورت في دوري نايل.

وقال رامي سعد في تصريحات تليفزيونية: "أداء الزمالك منذ البداية كان قوي للغاية، وهذا منح الأبيض الأفضلية على مودرن سبورت، بالإضافة إلى تسجيل هدفًا مبكرًا".

وواصل: "الضغط العالي وتقارب الخطوط كان أبرز إيجابيات نادي الزمالك أمام مودرن سبورت وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وتابع: "عبد الله السعيد كان همزة الوصل في أداء الزمالك أمام مودرن سبورت، وشيكو بانزا لاعب جيد ولكنه يحتاج لزيادة العامل البدني ولكنه يقدم أداءً جيدًا”.

وشدد: "أفضل وجود عبد الله السعيد بشكل أساسي ولاعبي الزمالك يبحثون عنه في الملعب ويثقون به".

واختتم: "ألفينا لاعب هائل ويذكرني بدوجلاس كوستا اللاعب البرازيلي، ونجم يوفنتوس السابق".

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه مودرن سبورت بنتيجة 2-1، مساء الخميس، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري.

وسجل ثنائية الزمالك البرازيلي خوان ألفينا في الدقيقة 12 والأنجولي شيكو بانزا (48)، بينما أحرز هدف مودرن محمود حمدي "الونش" بالخطأ في مرماه (58).

ورفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط، متقاسما صدارة الترتيب مع المصري البورسعيدي، بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند 4 نقاط في المركز التاسع.

