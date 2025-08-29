السبت 30 أغسطس 2025
غدا، بدء التشغيل التجريبي لـ كوبري محمد نجيب في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم، أنه سيتم غدًا فتح كوبرى محمد نجيب للتشغيل التجريبي، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الفواصل الإنشائية، إلى جانب استكمال أعمال نقل الحركة المرورية من إشارة سيدي بشر إلى شارع خالد بن الوليد للمرور أسفل الكوبري، تمهيدًا لإلغاء إشارة سيدي بشر نهائيًا.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أن هذا يأتي استكمالًا للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية، وفي إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد بتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية بالمدينة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

وأضاف البيان، أنه  جارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال المتبقية في أسرع وقت، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان في التنفيذ، بما يضمن خدمة المواطنين وتيسير حركتهم اليومية.

