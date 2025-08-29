غدا، بدء التشغيل التجريبي لـ كوبري محمد نجيب في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم، أنه سيتم غدًا فتح كوبرى محمد نجيب للتشغيل التجريبي، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الفواصل الإنشائية، إلى جانب استكمال أعمال نقل الحركة المرورية من إشارة سيدي بشر إلى شارع خالد بن الوليد للمرور أسفل الكوبري، تمهيدًا لإلغاء إشارة سيدي بشر نهائيًا.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أن هذا يأتي استكمالًا للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية، وفي إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد بتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية بالمدينة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

وأضاف البيان، أنه جارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال المتبقية في أسرع وقت، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان في التنفيذ، بما يضمن خدمة المواطنين وتيسير حركتهم اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.