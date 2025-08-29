كنت بصلي علشان الورقة تختفي، كريس المصري يكشف سبب حبه لـ ألعاب خفة اليد

قال لاعب خفة اليد وصانع المحتوى، كريس المصري: إنه في البداية لم يتوقع تحقيق نجاحاته بألعاب خفة اليد بهذا الشكل الكبير، متابعا: شعرت بالإنجاز عندما تم تكريمي بجائزة من الاتحاد العالمي لألعاب خفة اليد.

وأضاف “كريس” لـ “فيتو”: "تم تكريمي بجائزة “الميرلي” وهي بمثابة جائزة الأوسكار في الأفلام، مؤكدا أن الأفكار التي يقدمها مع الجمهور في الشارع تكون مفاجئة ولم يتم التحضير لها.

وعن مواقفه مع الجمهور قال: "قبل كدة قولت لشخص، فكر في أي حاجة وصاحبه كان لابس السلسلة بتاعتي، وأنا قولت لصاحبه أول ما تلبس السلسلة هتعرف صاحبك بيفكر في إيه، وفعلا عرف هو بيفكر في إيه، وصاحبه اتجنن خد السلسلة وطلع يجري.

وأضاف: هو افتكر إنه هيقدر يقرأ الأفكار، والناس اللي بتتهمني إني بلجأ للسحر الحقيقي بيثبتولي أن وصلت المرحلة أن العقل مش مصدق أن هي خفة يد ودا حاجة حلو بالنسبالي.

وتابع: أنا مش ساحر حقيقي وكلها خدع وخفة يد، وفي كل فيديو بعمله بقول أنا هدفي أنك تكون مبسوط، وإن مفيش سحر خالص.

واستكمل: من صغري وأنا كان نفسي أكون كدا لأن والدي كان بيمثل إنه ساحر، بس هو مكانش ساحر، بس من تمثيله إنه ساحر خلاني أحب الموضوع، بس من وأنا في تانية ابتدائي اتفرجت على ألعاب خفة اليد في التلفزيون، فمسكت ورقة وحاولت أخليها تختفي، ودخلت غرفتي وفضلت أعيط أنها تختفي، وكنت بصلي علشان تختفي، ومكنتش بتختفي، وأدركت أني لازم أعمل حاجة أخليها تختفي، ومن هنا اتعلمت خفة اليد.

