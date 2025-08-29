الجمعة 29 أغسطس 2025
خارج الحدود

51 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 21 بمدينة غزة.

المدنيون في غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء أمس الخميس، إن المدنيين في قطاع غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا.

احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة

وأضاف جوتيريش: إعلان إسرائيل نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة وسيعرض مئات الآلاف المدنيين لخطر كبير.

وتابع جوتيريش: يجب أن يتوقف هذا ولا يوجد حل عسكري للصراع في غزة.

