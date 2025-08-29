الجمعة 29 أغسطس 2025
افتتاح مسجدين بدسوق والحامول في كفر الشيخ (صور)

افتتاح مساجد جديدة
افتتاح مساجد جديدة بكفرالشيخ

أعلن اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح  مسجدين جديدين بالمحافظة، وهما المسجد الشرقي بعزبة المأذون بقرية الشباسية – مركز دسوق، ومسجد الحلمية الجديد بقرية الحلمية – مركز الحامول، تحت شعار “خدمة بيوت الله شرف”  بحضور الشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة. 

وقد أدي خطبة الجمعة بالمسجد الشرقي بالشباسية، الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة تحت عنوان "سماحة الإسلام"، وقال أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد هو التوعية بمظاهر وصور سماحة الإسلام ووجوب نشر ذلك بشكل عملي بين الناس لا سيما ونحن نحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف، فالتسامح خُلُقٌ شامل ينضوي تحته عدَّة أخلاق أخرى، تُعدُّ مظهرًا من مظاهر هذا الخلق العام، ومن ذلك الرحمة، والرأفة والتعطُّف، والسلام الذي يُعدُّ الشِّعار الأول للإسلام والمسلمين، والعدل والإحسان، والعفو والصَّفح عن المسيئين وبخاصة عند القدرة على الردِّ، والاعتدال وعدم التَّشدُّد، ونبذ التَّعصُّب في صوره الجاهلية كلِّها؛ كالتعصب للجنس، أو اللون، أو اللغة، أو النسب أو غيرها من عَصَبيات الجاهلية، وقد كان تعامله -صلى الله عليه وسلم- مع البشرية جمعاء مثلًا يُضرب في العفو والصفح والإحسان والعدل والسماحة والتسامح؛ لذا اكتسبت رسالته صفة القبول والمحبة لدى الناس الذين لمسوا منه هذه الأخلاق الرفيعة.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع المساجد بالمحافظة قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة.

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

