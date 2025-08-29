الجمعة 29 أغسطس 2025
وفاة وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء في الأهلي

وائل عزت رئيس جهاز
وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالأهلي

 أعلن مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وفاة وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي صباح اليوم الجمعة.

وقاد وائل عزت ألعاب الماء بالنادي الأهلي للعديد من الإنجازات المختلفة محليا وعربيا خلال السنوات الأخيرة، والتى شهدت العديد من الأرقام والبطولات المتنوعة التي وضعت ألعاب الماء بالنادي الأهلي فى مصاف الأندية.

وبات من المنتظر أن يتواجد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والإدارة التنفيذية على رأس جنازة الفقيد التى تشيع بعد قليل.

