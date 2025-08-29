موعد ومكان جنازة وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالأهلي

أعلنت أسرة الراحل وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، عن موعد ومكان صلاة الجنازة على جثمان الراحل، حيث تقرر إقامتها عقب صلاة عصر اليوم الجمعة من مسجد الشرطة بالدراسة.

وأعلن مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن وفاة وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي صباح اليوم الجمعة.

وقاد الراحل وائل عزت، ألعاب الماء بالنادي الأهلي للعديد من الإنجازات المختلفة محليا وعربيا خلال السنوات الأخيرة، والتى شهدت العديد من الأرقام والبطولات المتنوعة التي وضعت ألعاب الماء بالنادي الأهلي فى مصاف الأندية.

ومن المتوقع أن يتواجد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والإدارة التنفيذية على رأس جنازة الراحل والتى تشيع عصر اليوم.

