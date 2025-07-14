الأهلي يفتتح الخميس بوابة "المعلمين" الجديدة وحمام سباحة "التربية والتعليم"

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم سلسلة المشروعات التي سوف يتم افتتاحها في كافة أفرع النادي خلال المرحلة الحالية.

وتبدأ يوم الخميس القادم بافتتاح «بوابة المعلمين» الجديدة المطلة على شارع صالح سليم بمقر النادي بالجزيرة، والتي يتصدرها نسر الأهلي الذهبي العملاق، ويعكس تصميمها شخصية الأهلي، من خلال التركيز على اللون الأحمر.

كما يتم افتتاح حمام سباحة التربية والتعليم المجاور لمقر الأهلي بالجزيرة، لخدمة الأعضاء وفرق وأكاديميات النادي.

وتشهد أفرع الأهلي سلسلة من الافتتاحات للعديد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة، وذلك استكمالًا للخطة الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي على كافة المستويات.

قرارات مجلس إدارة الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وعقب الجلسة قرر المجلس اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي والأكاديميات في الموسم الرياضي الجديد 2025/2026.

كما وافق المجلس على طرح مجمع حمام السباحة الجديد بفرع النادي بالقاهرة الجديدة، في مناقصة بين الشركات المتخصصة ووفقًا للمقايسات المقدمة من المستشار الهندسي للنادي.

كما استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه، إنشاء إدارة للطب النفسي بقطاع كرة القدم، وذلك لمواكبة التقدم العلمي في مجال صناعة كرة القدم، ولتعاظم الأهمية العلمية للصحة النفسية للاعبين.

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