الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الموت يفجع المنتج خالد حلمي

المنتج خالد حلمي
المنتج خالد حلمي

 أعلن المنتج خالد حلمي منذ قليل عن وفاة شقيقته. 

 

وفاة شقيقة المنتج خالد حلمي

 وكتب المنتج خالد حلمي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: “أختي في ذمة الله.. أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

 المنتج خالد حلمي بدأ حياته الفنية بالأعمال الإذاعية حيث قدم ما يقرب من ٢٥ مسلسلًا إذاعيًا لكبار النجوم و١٥٠ برنامجًا إذاعيًا، إلى جانب حوالي ٥ آلاف إعلان إذاعي، بالإضافة إلي عمله الأساسي وهو تصميم الإعلانات التليفزيونية والتي أنتج منها أكثر من ٥٠ إعلانًا، وحصل في معظمها على  جوائز.

 

 لكنه أراد خوض تجربة الإنتاج التلفزيوني وبالفعل بدأ ذلك عبر مسلسل (الصورة أولا) للنجمة “ميرفت أمين” وشارك في كتابة السيناريو الخاص به بالتنسيق مع المؤلف أيمن عبدالرحمن، وعقب ذلك تنوع بين الأعمال التليفزيونية التي لاقت نجاحا نذكر منها (طارق وهيونة)، (هانم بنت باشا)، سيت كوم (مش فريندز).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوفاة المنتج المنتج خالد حلمي ​الفنانة سوزان نجم الدين من 10 معلومات عن الفنان التشكيلي عصمت

مواد متعلقة

نقابة المهن السينمائية تنعى المنتج طارق صيام

تشيع جثمانه اليوم، معلومات عن المنتج الراحل طارق صيام

الأكثر قراءة

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads