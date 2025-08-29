الموت يفجع المنتج خالد حلمي

أعلن المنتج خالد حلمي منذ قليل عن وفاة شقيقته.

وفاة شقيقة المنتج خالد حلمي

وكتب المنتج خالد حلمي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: “أختي في ذمة الله.. أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

المنتج خالد حلمي بدأ حياته الفنية بالأعمال الإذاعية حيث قدم ما يقرب من ٢٥ مسلسلًا إذاعيًا لكبار النجوم و١٥٠ برنامجًا إذاعيًا، إلى جانب حوالي ٥ آلاف إعلان إذاعي، بالإضافة إلي عمله الأساسي وهو تصميم الإعلانات التليفزيونية والتي أنتج منها أكثر من ٥٠ إعلانًا، وحصل في معظمها على جوائز.

لكنه أراد خوض تجربة الإنتاج التلفزيوني وبالفعل بدأ ذلك عبر مسلسل (الصورة أولا) للنجمة “ميرفت أمين” وشارك في كتابة السيناريو الخاص به بالتنسيق مع المؤلف أيمن عبدالرحمن، وعقب ذلك تنوع بين الأعمال التليفزيونية التي لاقت نجاحا نذكر منها (طارق وهيونة)، (هانم بنت باشا)، سيت كوم (مش فريندز).

