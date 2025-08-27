الخميس 28 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

نقابة المهن السينمائية تنعى المنتج طارق صيام

المنتج طارق صيام،
المنتج طارق صيام، فيتو

نعت نقابة المهن السينمائية المنتج طارق صيام والذي غيبه الموت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

أعمال المنتج طارق صيام

وكان المنتج الراحل قد أنتج العديد من المسلسلات المتميزة والتي حققت أعلى نسب مشاهدة خلال الأعوام السابقة.

يمتلك طارق صيام خبرة متميزة في مجال إنتاج المسلسلات والبرامج الإعلانية.

من أعماله: (المصراوية بجزأيها 1&2 لهشام سليم - العار للنجمان مصطفى شعبان وأحمد رزق - الباطنية للنجمة الكبيرة غادة عبد الرازق والفنان الراحل محمود السعدني - العطار والسبع بنات للراحل نور الشريف – آدم للنجم تامر حسني - خطوط حمرا لأحمد السقا- كيد النسا لسمية الخشاب وفيفي عبده - دلع بنات لمي عز الدين..) وغيرها الكثير من الأعمال المتميزة.

نقابة المهن السينمائية طارق صيام المنتج الراحل طارق صيام الراحل طارق صيام

