الشباب والرياضة والرقابة المالية يطلقان مسابقة “Y-Champions" للتوعية بطرق الاحتيال

في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لنشر الثقافة المالية، وتنفيذًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت الجهتان، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية بالهيئة، عن إطلاق مسابقة “Y-Champions” (أبطال الشباب للوعي المالي غير المصرفي ومواجهة الاحتيال المالي)، والتي تُقام عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمنصة التوعية “iInvest” التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

أهداف المسابقة

تستهدف المسابقة تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في إنتاج محتوى توعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمساهمة في نشر ثقافة التعامل الآمن مع الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب رفع الوعي بمخاطر الاحتيال المالي وسبل الوقاية منه، مع تخصيص جوائز رمزية لتحفيز المشاركين المتميزين.

ويأتي تنظيم المسابقة انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية (2022 – 2026)، التي تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، لضمان وصول الوعي المالي إلى مختلف شرائح المجتمع وعلى رأسها فئة الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مسابقة “Y-Champions” تأتي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية في رفع وعي الشباب وتعزيز معارفهم المالية، موضحًا أن الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب تحرص على استخدام أدوات مبتكرة وجذابة مثل وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة من الشباب، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في القضايا التنموية.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، في إطار البروتوكول الموقع بين الجهتين، من أجل إعداد جيل جديد يمتلك الثقافة المالية الكافية التي تمكنه من مواجهة التحديات، وتجنب مخاطر الاحتيال المالي، فضلًا عن الاستفادة من فرص التمويل غير المصرفي في دعم مشروعاتهم الخاصة.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن تنظيم المسابقة يأتي ضمن جهود الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية (2022 – 2026)، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال رفع مستويات الوعي وتعزيز المعرفة المالية لدى المواطنين.

آليات مواجهة الاحتيال المالي

وأضاف أن مواجهة الاحتيال المالي لا تتحقق إلا بتضافر الجهود، مشيرًا إلى أن تنظيم المسابقة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين الجهتين لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، مبينا أن الشباب يمثلون خط الدفاع الأول عبر نشر الثقافة المالية ومواجهة السلوكيات المضللة، لافتًا إلى أن مشاركتهم في إنتاج محتوى توعوي إبداعي عبر منصة “iInvest” يمثل خطوة مهمة في تحويل المعرفة المالية إلى سلوك يومي يحمي المجتمع، ويعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص التمويلية المشروعة لدعم مشروعاتهم الخاصة.

فيما أشار الدكتور فريد إلى الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وكان آخرها الإعلان عن القائمة السلبية عن الجهات والصفحات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، فضلا عن الإعلان عن قائمة بكافة الجهات والشركات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى تطوير بريد إلكتروني لتلقي إبلاغات من المواطنين بشأن الجهات غير المرخصة والتي تدعوهم للاستثمار او التمويل أو التأمين، وذلك تنفيذا لمحاور استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة المحور الخاص بالشمول المالي والاستثماري والتأميني.

للتقدم للمسابقة:

يرجى التقديم على الرابط الخاص بالمسابقة على موقع Iinvest: www.iinvest.org.eg

وسيتم تقييم الأعمال المشاركة من خلال لجنة تحكيم متخصصة وسيتم الإعلان عن الفائزين فور الانتهاء من التقييم.

