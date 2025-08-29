الجمعة 29 أغسطس 2025
دين ودنيا

عصمة من فتنة الدجال ونور ما بين الجمعتين، فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

سورة الكهف
فضل قراءة سورة الكهف، إن لقراءة سورة الكهف فضلًا عظيمًا، إذ يتبين لنا من خلال النصوص الشرعية والأحاديث النبوية، عظيم الأجر والثواب المترتب على تلاوتها، وما تمنحه لقارئها من بركة وأجر عظيم.

تحمل سورة الكهف في طياتها كنوزًا من العبر والقصص والمعجزات، الأمر الذي يجعلها سورة مباركة يستحب للمسلم أن يجعل لها وردًا في يومه أو أسبوعه، خصوصًا في يوم الجمعة كما ورد في أحاديث كثيرة.

فوائد قراءة سورة الكهف
سورة الكهف

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

عصمة وحماية من فتنة الدجال

إن حفظ أوائل سورة الكهف عصمة وحماية من فتنة الدجال، فقد وردت عدة أحاديث تؤكد على هذه الفضيلة العظيمة، ففي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنة الدجال، أرشد إلى قراءة فواتح سورة الكهف لمن أدركه، لما فيها من قوة وتأثير في رد هذه الفتنة العظيمة.

 

وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يحفظ عشر آيات من بداية سورة الكهف، فإنه يُعصم ويُحفظ من الدجال.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وفي روايات أخرى لأبي داود والترمذي والنسائي، يُذكر حفظ عشر آيات أو قراءة ثلاث آيات من أولها كسبب للعصمة من فتنة الدجال.

سورة الكهف

هذه الأحاديث تبين أهمية تدبر وحفظ أوائل هذه السورة المباركة، وفضلها في الحماية من فتنة المسيح الدجال

من السور العتيقة التي حفظها الصحابة الأوائل

يشير قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: “سورة بني إسرائيل والكهف، ومريم وطه والأنبياء: هن من العتاق الأول، وهن من تلادي” إلى قدم نزول هذه السور ومكانتها الرفيعة عند الصحابة الكرام. فكونها من “العتاق الأول” يدل على فضلها وأهميتها منذ بداية نزول الوحي، وأنها كانت من أوائل ما استقر في قلوب الصحابة وحفظوه وتدبروه.

جميع آيات سورة الكهف مُحكمة لا ناسخ فيها

نُقل الإجماع بين العلماء على أن سورة الكهف ليس فيها آيات منسوخة، أي أن جميع ما جاء فيها من أحكام وقصص وعبر هو ثابت ومستمر العمل به والتأمل فيه.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

من المستحب للمسلم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فإن له أجرًا عظيمًا ونورًا يضيء له ما بين الجمعتين، لذلك تخصيص جزء من يوم الجمعة لقراءة هذه السورة المباركة له فضل وبركة عظيمة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين”.

