حكمها وفضلها، كل ما تريد معرفته عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

يوم الجمعة من الأيام الفضيلة عند المسلمين، من بين الأعمال المخصصة في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بين فضائل يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، لما قيل عنها في السيرة النبوية، إنها نور ما بين الجمعتين، كما أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، من السنن المستحبة عند النبي صلى الله عليه وسلم.

ويوم الجمعة من خير الأيام لذلك يحرص العديد من المسلمين على أداء صلاة الجمعة، وهي فرض عين يأثم من يتخلف عنها.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

سورة الكهف من السور ذوات الفضل في القرآن الكريم، وورد في السنة النبوية، أحاديث نبوية شريفة عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ومن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الآتي:

1- قراءتها يوم الجمعة، تضيء للمسلم ما بين الجمعتين.

2- تلاوة عشر آيات من سورة الكهف تعفي المسلم من فتنة المسيح الدجال.

3- جاء عن عبدالله بن عمر «رضي الله عنه» أن النبي «صلى الله عليه وسلم» قال: (من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ سطع له نورٌ من تحت قدمِه إلى عنانِ السماءِ يضيءُ به يومَ القيامةِ، وغُفر له ما بين الجمعتين).

4- ترشد المسلم إلى طريق الخير وتبعده عن الشر..

أحاديث نبوية عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فيتو

حكم قراءة سورة الكهف

ذكرت الأحاديث النبوية بأن قراءة السورة لها فضل عظيم، فكثير من المسلمين يقرؤون السورة كل يومِ جمعة، ولذلك لقول النبي محمد: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين». كما أن للسورة فضل في العصمة من فتنة المسيح الدجال، فقد قال النبي محمد: «فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ».، وقال أيضًا: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْف عُصِمَ مِنْ الدَّجَّالِ».

ذكرت أحاديث أخرى، فعن البراء بن عازب أنه قال: «كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن».

وعن جابر قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد فخرج يتبع أثر النبي ﷺ فنزل النبي ﷺ منزلا فقال من رجل يكلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة أقرؤها». فلم أحب أن أقطعها.

أحاديث نبوية عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فيتو

أحاديث نبوية عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة النبوية، عن حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ولفضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أنها تضىء للمسلم ما بين الجمعتين، كما أنها تعصمه من المسيح الدجال، لقوله «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف وتدبرها، عُصم من الدجال».

وورد العديد من الأحاديث النبوية الشريفة عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وجاء عن البَرَاءِ بنِ عازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُه يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أتَى النَّبيَّ- صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلقُرْآنِ».

عن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن.

وفي حديث نبوي آخر، عن سورة الكهف يوم الجمعة، «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة تكون فإن خرج الدجال عصم منه».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.