بعد فوضى فجرها ترامب، تعيين نائب كينيدي رئيسا لـ "مراكز السيطرة" الصحية

عيَّن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، جيم أونيل، نائب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، مديرًا بالإنابة على "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وأدى قرار الرئيس ترامب إقالة مديرة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" سوزان موناريز، إلى موجة من الاستقالات والإضراب بفرع المنشأة في أتلانتا، الخميس.

ورغم إقالتها، رفضت موناريز ترك منصبها، وفق موقع "أكسيوس"، الذي قال إن "من الممكن لوزير الصحة روبرت ف. كينيدي جونيور الظهور بموقف أقوى بسبب التداعيات الناجمة عن الاستقالات والاضطرابات تلك".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، تم اصطحاب 3 مسؤولين من "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، والذين استقالوا يوم الأربعاء، إلى خارج مقر أتلانتا من قبل أفراد الأمن يوم الخميس، كما حدث إضراب للموظفين.

