وفى بوعده، كواليس مقابلة تامر حسني الطفلة هايدي بطلة "تريند الشيبسي"

لبى الفنان تامر حسني، طلب الطفلة هايدي بطلة الشيبسي، بعدما طلبت من الأخير رؤيته تعبيرًا عن حبها له.

تامر حسني يلبي طلب الطفلة هايدي

والتقت هايدي بتامر حسني، في حفل زفاف أحد أصدقائه وحرص على الغناء والتصوير برفقتها.

وقال تامر حسني خلال لقائه مع هايدي: "احنا مع بعض دلوقتِ على المسرح مش أنتِ عايزة تشوفيني طب أنتِ حافظة أغنية ملكة جمال الكون، لترد هايدي قائلة: "حافظة حتة منها".

وأضاف: "أنا قلت للبنت يسلم اللي ربوكِ ومن العادي إن احنا نعمل كلنا كده وعلشان كدا أنا بشجعك".

والتقى المطرب تامر حسني، الطفلة هايدي، صاحبة تريند “الشيبسي”، بعدما عبرت عن أمنيتها بمقابلته خلال أحد اللقاءات المصورة.

وسارع تامر بالرد عليها وعبر عن رغبته هو الآخر في لقائها، وتواصل معها أحد أفراد فريق العمل الخاص به، ودعاها لحضور حفل زفاف الذي يحييه نجم الجيل بالقاهرة.

وحرص "تامر" على لقاء “هايدي” قبل إحياء حفل الزفاف والتقط معها عددًا من الصور الفوتوغرافية، معبرًا عن إعجابه الكبير بتصرفها، والمواقف الذي أثبت فيه حبها للخير.

وكان نجم الجيل، كشف عن حبه الكبير لطفلة الشيبسي هايدي، التي ظهرت في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتخلى عن كيس الشيبسي مقابل إعطاء فلوسه لرجل كبير في السن، وقرر تامر حسني أن يدعوها لحضور فرح أحد أصدقائه والغناء معًا.

وأعاد الفنان تامر حسني نشر مقطع الفيديو من خلال خاصية الإستوري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وقال: «يا هايدي أنا عايز أعزمك على حفلة.. بس اليومين دول مافيش حفلات.. فأنا بعزمك دلوقتي على فرح حد بعتبره أخويا.. النهارده بليل عشان نغني مع بعض.. لو وقتك يسمح يا أستاذة.. هبعتلك التفاصيل مع أستاذ مصطفى الراجل الشهم الجميل».



وكرمت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة "الطفلة هايدي محمد أحمد نسيم" وتنصبها سفيرة المجلس للرحمة وذلك تقديرًا لموقفها النبيل، حيث استقبلتها وأسرتها اليوم الأربعاء بمقر المجلس، وأهدتها درع المجلس القومي للطفولة والأمومة وبعض الهدايا العينية تكريمًا لها.

وأعربت "السنباطي" عن تقديرها للموقف الإنساني الذي قامت به الطفلة الصغيرة، حين فضلت أن تمنح ثمن كيس شيبسي لأحد المواطنين في الشارع تعاطفًا معه، مؤكدة فخرها بهذا التصرف العفوي الذي لاقى إعجاب الجميع، وموجهة التحية لأسرتها التي غرست في ابنتهم قيم البذل والعطاء والإيثار، مشيرة إلى أنها ستحرص على الحضور معها في أول يوم دراسي لها بالمدرسة لتكريمها وسط زملائها.

وأشارت "السنباطي" إلى أن ما قامت به الطفلة يعكس قيمًا تربوية وإنسانية رفيعة يجب أن تُحتذى، لافتة إلى أن المجلس يتبنى دائمًا دعم النماذج الإيجابية من الأطفال، وتكريمهم لتعزيز روح المبادرة والرحمة في نفوس النشء، مؤكدة على دور المجلس بدعم القيم الإنسانية وترسيخ مبادئ التربية الصحيحة، إيمانًا بأن بناء الإنسان الواعي هو الأساس المتين لنهضة المجتمع واستقراره، فغرس قيم الاحترام، والتعاون، والمسؤولية، إلى جانب التربية السليمة المبنية على الأخلاق والمعرفة، يشكّل الدرع الواقي للأجيال الناشئة.

وقالت "السنباطي": إن العطاء لا يقتصر على تقديم الدعم المادي فحسب، بل يشمل كل أشكال المساندة المعنوية والإنسانية التي تُدخل السرور على القلوب وتخفف من معاناة الآخرين، فيما تظل الرحمة هي الأساس الذي يضبط تعاملاتنا ويجعلنا أكثر قربًا من بعضنا البعض وأكثر التزامًا بواجباتنا المجتمعية.

