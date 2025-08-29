خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

قال الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسات النقدية بخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة هذا العام لتصل إلى 22%، 23% على الإيداع والإقراض يأتي مدعوما بتراجع معدلات التضخم فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025 وثبات سياسات تسعير المنتجين والمصنعين بعد زيادة أسعار المحروقات الأخيرة.

وأضاف أن ثقة المستثمرين وزيادة إقبال المستثمرين الأجانب على طروحات السندات الدولارية المصرية في الأسواق الأجنبية وكذلك اتجاه البنوك المركزية العالمية حاليا لخفض الفائدة حيث من المنتظر أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بنحو %0.25، وخفض المركزي الأوروبي الفائدة بنحو % 0.25 وتركيا % 3، وروسيا %2، كلها عوامل دعمت من قرار المركزي.

واشار إلى أن خفض سعر الفائدة سيجعل المستثمرين خاصة من لديهم فكر إداري ومالي وتسويقي يفكرون في طرق قنوات استثمار بديلة عن البنوك كالمشروعات التجارية والصناعية أو خدمية أو الاستثمار في العقارات أو شراء الذهب أو البورصة.

كما توقع أن تشهد مختلف قطاعات الاقتصاد نشاطًا ملحوظًا بعد فترات ركود طويلة عانت منها وستنشط حركة التجارة خاصة البيع بالتقسيط حيث تقل الفائدة على الأقساط المتبقية وسيفيد ذلك البيع بالتقسيط للسيارات والعقارات والأجهزة وخلافه.

وأشار إلى أنه كلما تم خفض سعر الفائدة ساعد ذلك على الاقتراض أكثر وبالتالي توفير قروض وتسهيلات ائتمانية لكافة القطاعات الاقتصادية خاصة الشركات الصناعية لتوسيع أعمالها وشراء خطوط انتاج ومعدات جديدة وتوظيف المزيد من العمال فهذا ينشط الاقتصاد ويخلق فرص عمل

واشار إلى ان قرار السياسة النقدية بخفض الفائدة سيعمل على انخفاض فوائد وأقساط خدمة الدين الحكومي فينعكس على أرقام الموازنة العامة بالإيجاب وتتجه الزيادة للصرف على كافة الخدمات الأخرى التى يحتاجها المواطن من صحة وتعليم وغيره.

