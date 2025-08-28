قناة عبرية: ترجيحات بمقتل رئيس أركان ووزير دفاع الحوثيين في هجمات طائراتنا على صنعاء

أفادت القناة الـ 12 العبرية، مساء اليوم، بأن هناك ترجيحات بشأن مقتل رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم في الهجوم الذي شنته طائرات إسرائيلية اليوم.

قناة عبرية: هناك ترجيحات بمقتل رئيس أركان ووزير دفاع الحوثيين في الهجوم الإسرائيلي

قالت إذاعة جيش الاحتلال إن عملية صنعاء تمت بعد معلومات استخباراتية دقيقة.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي: معلومات استخباراتية وصلت قبل 24 ساعة من عملية صنعاء.. الجيش يتأكد من مقتل وإصابة من كانوا بالمكان المستهدف في صنعاء.

الحوثي ينفي استهداف قياداته

بدورها، نفت أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، مزاعم جيش الاحتلال باستهداف قيادات الجماعة في العاصمة صنعاء.

وأضافت جماعة الحوثيون أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة فاشلة كسابقاتها.

استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي

في غضون ذلك، قالت هيئة البث العبرية، إن الهجوم الإسرائيلي علي العاصمة اليمنية ‎صنعاء استثنائي وذو أهمية.

وأضافت هيئة البث العبرية: الجيش الإسرائيلي حاول استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي باليمن.

