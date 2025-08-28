الجمعة 29 أغسطس 2025
الحزم يسجل هدفا تاريخيا في الدوري السعودي

الحزم وضمك، فيتو
الحزم وضمك، فيتو

الدوري السعودي، نجح فريق الحزم في افتتاح مشواره بدوري روشن السعودي للمحترفين بطريقة تاريخية، بعدما سجل هدف الافتتاح الرسمي للموسم لأول مرة في تاريخه.

هدف تاريخي لفريق الحزم في الدوري السعودي

وجاء هدف الحزم عبر النجم البرتغالي فابيو مارتينيز في شباك فريق ضمك، ليكتب اسمه في السجلات كصاحب أول أهداف الدوري هذا الموسم.

ويحمل هذا الهدف خصوصية إضافية، إذ يُعد ثاني مرة فقط في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يأتي فيها الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء، بعد ما يقارب 14 عامًا على الواقعة الأولى التي شهدت تسجيل موسى الشمري هدفًا للرائد في مرمى الشباب خلال موسم 2010-2011.

بهذا الإنجاز، يضع الحزم بصمته مبكرًا في نسخة الموسم الجديد، ويؤكد أن الفريق يطمح لترك حضور مميز في دوري روشن، بينما يُسجّل فابيو مارتينيز نفسه كأحد أبرز نجوم الجولة الأولى بفضل هذا الهدف التاريخي.

