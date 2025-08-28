ثقافة مقاومة التهجير الصهيوني للشعب الفلسطيني في ندوة بالصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة بعنوان "ثقافة مقاومة التهجير الصهيوني للشعب الفلسطيني"، وذلك يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025م، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالقاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي)، بالدور الثالث في مقر النقابة، والدعوة عامة.



يتحدث في الندوة السفير عاطف سالم سيد الأهل، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، وسفير مصر الأسبق في دولة الاحتلال، والدكتور عبدالعليم محمد مستشار مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، والدكتور لؤي محمود سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، ويدير الندوة الكاتب الصحفي أحمد رجب رئيس اللجنة الثقافية والفنية.

