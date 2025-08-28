مصر تفتتح البطولة العربية للرياضات المائية بـ22 ميدالية في اليوم الأول بالمغرب

استهل منتخب مصر للسباحة مشاركته في البطولة العربية للرياضات المائية للأعمار السنية المختلفة، المقامة في المغرب 2025.

وشهدت منافسات البطولة منذ بدايتها تفوقا ملحوظا للفراعنة وأداء قويا بعد أن حصد المنتخب الوطني 22 ميدالية متنوعة في منافسات اليوم الأول بواقع 11 ذهبية – 5 فضية – 6 برونزية.

وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي:

في مرحلة 13–14 سنة أولاد، خطف السباح عمر سمير ذهبية 50 م فراشة، فيما توج مروان محمود بذهبية 200 م حرة، إلى جانب ذهبية سباق التتابع 4×100م حرة مختلط.

وفي منافسات البنات لنفس المرحلة، أحرزت هاجر أحمد ذهبية 50م فراشة، بينما حصدت لي لي نجم وآيتن أحمد فضيتين.

أما في مرحلة 15–16 سنة أولاد، فقد تألق زين هشام بذهبية 50م فراشة، وتبعه زين أكرم بذهبية 200م حرة، كما فاز المنتخب بذهبية التتابع 4×100م حرة مختلط.

وفي منافسات البنات، أحرزت دارين عادل برونزية 200م حرة.

وفي مرحلة 17–18 سنة أولاد، تألق مهند عبد المنعم بذهبية 200م حرة، بجانب ذهبية التتابع 4×100م مختلط، بينما أحرز محمد أيمن برونزيتين.

أما 17–18 سنة بنات، فقد أبدعت حلا عمرو بذهبية 50 م فراشة، وحققت لميس السكري ذهبية 200م حرة، لتؤكد الفراعنة سيطرتهم على المنافسات.

وبهذا الإنجاز، يوجه منتخب مصر إنذارًا مبكرًا لبقية المنافسين، مؤكدًا جاهزيته لمواصلة حصد الألقاب وتعزيز مكانته كقوة رئيسية في السباحة العربية ويتراس بعثة المنتخب في البطولة العربية إسلام صميدة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس في وضع خطط مدروسة من أجل الارتقاء بالسباحة والألعاب المائية خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطنى نجح في حصد لقب البطولة الأفريقية للسباحة التى استضافة الاتحاد المصري مؤخرًا بحمام السباحة الأوليمبي باستاد القاهرة الدولي.

