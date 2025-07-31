الخميس 31 يوليو 2025
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محافظات

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل دوائرهم

محافظ الشرقية، فيتو
محافظ الشرقية، فيتو

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية التواصل بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

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دفع عجلة العمل 

 استهدف اللقاء دفع عجلة العمل للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

 

لقاء أعضاء الشيوخ والنواب

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من نواب البرلمان بالمحافظة، لاستعراض مشاكل ومطالب المواطنين وإيجاد حلول عاجله لها في إطار الإمكانيات المتاحة، حيث استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم المختلفة، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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مجهودات أعضاء النواب والشيوخ

 ثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أننا جميعًا نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.

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كافة القطاعات مستوى الخدمات حطط المحافظة لاجهزة النفبذية للتعرف على الخطط القطاعات الخدمية اعضاء مجلس الشيوخ أعضاء مجلس النواب

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