وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة

زار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ميناء السخنة لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروع، وحضور احتفالية شركة هاتشيسون العالمية بوصول أوناش عملاقة لمحطة هاتشيسون بميناء السخنة.

وكان في استقباله كل من كليمنس شنج العضو المنتدب لهاتشيسون بورت وقيادات هاتشيسون، و وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وأحمد اموي رئيس مصلحة الجمارك واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة.

وشهد الوزير في بداية جولته التفقدية احتفالية شركة هاتشيسون باستقبال محطة هاتشيسون رقم 1 بميناء 3 أوناش رصيف عملاقة من أوناش (STS) من اجمالي 6 أوناش عملاقة (STS) مخطط وصولها للعمل بالمحطة و12 ونش ساحة أوتوماتيكي (RTG Cranes) من إجمالي 18 ونشا، وذلك في ضوء تنفيذ أعمال البنية الفوقية لأولى محطات مشروع تطوير الميناء وهي محطة حاويات "هاتشيسون"، وحيث تعد الأوناش الثلاثة من طراز التي وصلت STS إلى رصيف المحطة، من رافعات المناولة العملاقة القادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، كما تُعد عنصرًا أساسيًا لتسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء بالمحطة أما أوناش الساحة الإثنا عشر من طراز RTG، فهي تعمل آليًا داخل الساحات، وتعتمد على أنظمة ذكية في تحديد مواقع الحاويات وترتيبها، ما يقلل من الأخطاء البشرية، ويعزز من الكفاءة التشغيلية للمحطة.

وأوضح الوزير في هذا الصدد ان محطة هاتشيسون رقم 1تتميز بأنها ستكون محطة آلية بالكامل، بجميع عناصر تشغيلها من أنظمة الإدارة إلى الأوناش ذاتها، سواء كانت أوناش الساحة RTG أو أوناش الرصيف العملاقة STS، حيث تعمل جميعها بأنظمة ذكية وتكنولوجيا متقدمة لتحقيق أعلى معدلات الأداء. كما تعتمد المحطة في إدارتها على أنظمة تشغيل متطورة تشمل (نظام إدارة محطة الحاويات TOS (Terminal Operating System) الذي يتحكم في حركة الحاويات لحظيًا - أنظمة التتبع باستخدام GPS وRFID. - غرف تحكم مركزية لتشغيل الأوناش ومراقبة الساحة - تقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة.

وأشار إلى أن وصول هذه الأوناش العملاقة يمثل خطوة حاسمة نحو التشغيل الفعلي للمحطة وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز من قدرة الميناء على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري هام في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول واستقبال أكبر عدد من السفن العالمية العملاقة بالموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة التشغيل بالميناء والتوسع في تجارة الترانزيت.

واطلع الوزير على التقدم في معدلات تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة منذ بدء الأعمال عام 2021 وحتى الآن، حيث أشار مدير المشروع اللواء محمد خليل إلى أن حالة الميناء قبل التطوير (ما قبل 2021)، حيث كان يبلغ إجمالي مساحة الميناء 25 كم مربع، وطول الأرصفة 5 كم وكان الميناء قادرا على استقبال سفن بغاطس 17 مترًا، وتم وضع خطة عاجلة لتطوير واستكمال تطوير ميناء السخنة في إطارإطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ولفت إلى أن خطة التطوير التي بدأ تنفيذها في عام 2021 اشتملت على إنشاء 5 أحواض جديدة بعمق 18 مترًا وإنشاء أرصفة جديدة بطول 18 كم بالإضافة الى تنفيذ ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون متر مربع ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة سكك حديدية بطول 30 كيلومترًا داخل الميناء، وربطها بالقطار الكهربائي السريع وتطوير طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا بواقع 6 حاره مزدوج، وكذلك إنشاء (المبنى الإداري - المجمع الأمني – الأسوار – البوابات ) وإنشاء حواجز أمواج بطول 3,270 مترًا وكذا اكتساب أرض جديدة من نواتج الحفر بمساحة 4 ملايين متر مربع لتصبح المساحة الإجمالية للميناء 29 كم مربع تقريبًا، لافتا إلى نسب تنفيذ الحالية وصلت كالتالي (الارصفة 100% - الحفر الجاف 95% - أعمال التكريك 95% - الطرق الداخلية 85 % - السكك الحديدية 70 % أعمال المرافق 70 % - الإنشاءات 70 % - حواجز الامواج 100% )، وبلغ الإجمالي العام لتنفيذ المشروع 96%.

وقال إن تلك الأعمال تجسد ملحمة وطنية يجري تنفيذها على أرض مصر بشركات مصرية وطنية متخصصة، كما نجح ميناء السخنة في استقطاب استثمارات وتحالفات تشغيلية عالمية فقد تم التعاقد مع شركة البحر الأحمر للتداول الحاويات RSCT لتشغيل وإدارة محطة تداول الحاويات بالميناء، وهو ما يعكس الثقة الدولية في قدراته اللوجستية والبنية الحديثة.

ولفت إلى أنه جاري التعاقد مع موانئ أبو ظبي لإدارة وتشغيل محطة الدحرجة (RO-RO) ومحطة استقبال سفن سياحية، مما يضيف بعدًا تكامليًا لخدمات الميناء ويعزز تنوع أنشطته، كما سيتم تسليم المحطات فور انتهاء التعاقدات إلى ميناء السخنة بكامل البنية الفوقية.

