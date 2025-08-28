الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إطلاق اسم شيخة المجاهدين بسيناء على شارع بالمعادي

الشيخة فرحانه، فيتو
الشيخة فرحانه، فيتو

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على إطلاق اسم المناضلة السيناوية الحاجة فرحانة حسين سالم الشهيرة بشيخة المجاهدين وابنة قبيلة الريشات بشمال سيناء على شارع المنطقة الاستثمارية للضغط العالي بحى المعادى تقديرًا لدورها الوطني ومكانتها بين رموز الكفاح الوطني، كما تمت الموافقة على تغيير اسم مدرسة البنك الوطني للتنمية بحي النزهة ليصبح اسمها الجديد مدرسة مصرف أبو ظبى الإسلامي.

 

محافظ القاهرة يخفض تنسيق مدارس التعليم الفنى

محافظ القاهرة: حريصون على تنمية مهارات الموظفين وفقًا لأحدث المعايير

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قد  أكد أن المحافظة تسعى أن تكون عاصمة سياحية وثقافية وفنية لافتا إلى أنها مقصد عالمي وجاري العمل على إحياء القاهرة التاريخية والخديوية مشيرا إلى أنه تم تخصيص ٥٠ مليون جنيه من المجتمع المدني لتطوير مناطق وسط البلد.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور رؤساء الأحياء ونواب المحافظ ومديري المديريات الخدمية.

وقال إنه سيتم تحويل بعض المناطق بالقاهرة إلى ممشى يتم منع انتظار السيارات بها كمنطقة الشريفين بوسط البلد والتى سيتم تحويلها إلى ممشى سياحى أيضا شارع إبراهيم بمنطقة مصر الجديدة.
 

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة المنطقة الاستثمارية حي المعادي د إبراهيم صابر محافظ القاهرة مصرف أبو ظبى الإسلامى

