إطلاق اسم شيخة المجاهدين بسيناء على شارع بالمعادي

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على إطلاق اسم المناضلة السيناوية الحاجة فرحانة حسين سالم الشهيرة بشيخة المجاهدين وابنة قبيلة الريشات بشمال سيناء على شارع المنطقة الاستثمارية للضغط العالي بحى المعادى تقديرًا لدورها الوطني ومكانتها بين رموز الكفاح الوطني، كما تمت الموافقة على تغيير اسم مدرسة البنك الوطني للتنمية بحي النزهة ليصبح اسمها الجديد مدرسة مصرف أبو ظبى الإسلامي.

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قد أكد أن المحافظة تسعى أن تكون عاصمة سياحية وثقافية وفنية لافتا إلى أنها مقصد عالمي وجاري العمل على إحياء القاهرة التاريخية والخديوية مشيرا إلى أنه تم تخصيص ٥٠ مليون جنيه من المجتمع المدني لتطوير مناطق وسط البلد.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور رؤساء الأحياء ونواب المحافظ ومديري المديريات الخدمية.

وقال إنه سيتم تحويل بعض المناطق بالقاهرة إلى ممشى يتم منع انتظار السيارات بها كمنطقة الشريفين بوسط البلد والتى سيتم تحويلها إلى ممشى سياحى أيضا شارع إبراهيم بمنطقة مصر الجديدة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.