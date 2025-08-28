الخميس 28 أغسطس 2025
رياضة

سيف الجزيري أول الراحلين عن الزمالك في يناير، لهذه الأسباب

سيف الجزيري
سيف الجزيري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول، سيكون أول الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026، وذلك في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

توتر العلاقة مع فيريرا

وأوضح المصدر أن العلاقة بين الجزيري والمدير الفني يانيك فيريرا، شهدت توترًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في استبعاده من المشاركة في عدد من المباريات، بالإضافة إلى عدم اقتناع المدرب بقدراته الفنية في خط الهجوم، الأمر الذي جعل استمراره داخل الفريق غير مرجح.

محاولات لحل أزمة المستحقات وبدء خطة التسويق

أشار المصدر إلى أن إدارة الكرة في الزمالك بدأت بالفعل فتح خط تواصل مع اللاعب ووكيله من أجل التوصل إلى حل ودي بخصوص مستحقاته المالية المتأخرة، على أن يتم إنهاء الأمور بشكل رسمي خلال شهر يناير.

كما تسعى الإدارة لتسويق اللاعب خلال الفترة المقبلة من أجل إيجاد عرض مناسب يضمن رحيله دون أزمات مالية للنادي.

