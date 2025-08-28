العدد (676) من «فيتو» وأبرز عناوينه:

فساد في وسط البلد.. بالمستندات.. إهدار 712 مليون جنيه في مول البستان

واقرأ أيضًا:

رئيس التحرير يكتب: أنا وكامل الوزير والجماعة الصحفية

لغز الـ 629 مليار جنيه

الحكومة تحتفل بتحقيق فائض تاريخي في الموازنة.. واقتصاديون: إنجاز وهمي وأرقام على الورق تتجاهل الديون ومعيشة المصريين

إصلاح الإعلام

بعد توجيهات الرئيس.. خبراء وأكاديميون لـ"صالون فيتو": لا بد من إستراتيجيات واضحة.. التوقف عن تزييف الرأي العام.. التمكين للصوت الآخر.. وعودة ماسبيرو تبدأ من هنا

بكالوريا عبد اللطيف.. تأخر قرارات الوزير يربك المدارس قبل انطلاق الدراسة

أزمة "الرعاية المركزة" تقرب المرضى من الموت

أكاذيب "نتنياهو" في "مكان تحت الشمس"

زعم أن فلسطين قنبلة موقوتة لتفكيك الكيان.. ونسف الأسس التي تقوم على المطالبة بدولة فلسطينية

يوميات اضطهاد المعيدين في الجامعات: الأساتذة يستبيحون مجهودنا ويعاملوننا بـ"السخرة"

نواب السوشيال ميديا.. طلبات إحاطة واستجوابات ومشروعات قوانين للاستهلاك الإعلامي وجمع اللايكات

الكهرباء المسروقة.. الوزارة تفشل في تخفيف نسبة الفقد وتحرر 1.9 مليون محضر.. و"عصمت" يلجأ إلى قيادات الطيران المدني

حرب المحافظ والنقابات

الإسكندرية تطالب الأندية بمليار جنيه مقابل حق الانتفاع

عادل عبد الرحمن: اعتزال شيكابالا في مصلحة الزمالك

هنادي مهنا: لا تشابه بيني وبين شخصيتي في "بتوقيت 2028"

