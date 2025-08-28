وزير الزراعة يوجه بحملات مرور مفاجئة على الإدارات للتفتيش على المستلزمات المدعمة

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالمرور الدائم والدوري على كافة المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل والتأكد من التيسير على المزارعين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.

وأكد فاروق على أن تشمل تلك الحملات، التفتيش المفاجئ على جميع مراكز الخدمات الزراعية، في قرى مبادرة "حياة كريمة"، والتأكد من سير العمل بها، وفقا للهدف المنشود من إنشائها، والتأكد من أنها تقوم بتقديم كافة الخدمات المقررة، وتواجد العاملين بها، وتقديم الخدمات المقررة للمزارعين.

وشدد وزير الزراعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على كافة الممارسات غير السليمة في القطاع الزراعي، مع تشكيل لجان للتفتيش على مستلزمات الإنتاج الزراعي، والأسمدة المدعمة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن منافذ بيع التقاوي والمبيدات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها، وذلك لحماية المزارعين والثروة النباتية.

وأكد الوزير أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق ومصالح الفلاح المصري، والتلاعب بمقدراته، أو عدم وصول الدعم المستحق له، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة، حيال ثبوت أية مخالفات في هذا الشأن.

يأتي ذلك بعد رصد بعض المخالفات في بعض الجمعيات الزراعية، التي يتم إدارتها من قِبل أفراد غير مختصين، وما تم التحقيق فيه من شكاوى تلقاها وزير الزراعة بنفسه، أو ما تم رصدها من قبل لجان تفتيش تابعة للوزارة، والتي أثمرت عن ضبط كميات من الأسمدة المدعمة التي يتم تسريبها خارج الجمعيات، فضلا عن ضبط كميات تقاوي غير صالحة، وهو ما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وفي سياق متصل، تم استبعاد بعض قيادات مديرية الزراعة ببني سويف، على خلفية وجود مخالفات، في التلاعب بأسعار الأسمدة وتعطيل مصالح المواطنين، حيث وجه وزير الزراعة باتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى التحقيق.

