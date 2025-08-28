كيف يفكر ريبيرو في إدارة مباراة بيراميدز؟

استقر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل الفريق لمباراة أمام بيراميدز المقرر لها بعد غد السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان

خط الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار

وقال مصدر داخل الأهلي: إن ريبيرو تلقى تطمينات بشأن استمراره حال الخسارة أمام بيراميدز خاصة وأن الموسم مازال في بدايته والمدرب الإسباني يلقى دعما كاملا من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري



ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري





وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

