تكريم الناقدة ماجدة موريس في حفل توزيع جوائز مهرجان الأفلام القصيرة جدا

تكرم أكاديمية الفنون ومهرجان VS-FILM، الناقدة السينمائية ماجدة موريس في حفل توزيع جوائز النسخة الثانية من مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية عن الأفلام القصيرة جدا، والمقرر لها يوم 14 أكتوبر المقبل بقاعة ثروت عكاشة بمقر الأكاديمية بالهرم.

الناقدة ماجدة موريس

أكدت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، على أن اختيار الناقدة الكبيرة ماجدة موريس للتكريم يأتي تقديرا لمسيرة من العطاء النقدي تمتد لما يقارب الـ50 عاما، لافتة إلي أن تكريم موريس هو تكريم لجيل من النقاد والمبدعين ساهموا بكتاباتهم النقدية في إرساء مبادئ راسخة حتى الآن للنقد السينمائي.

وأشارت إلى أن الناقدة الكبيرة لم يتوقف عطائها بل امتد لتترأس لجنة الدراما بالمجلس الأعلي للإعلام لتساهم في تطور صناعة الدراما شكلا ومضمونا.

من جانبه، ذكر الدكتور أسامة أبونار، رئيس مهرجان VS-FILM، أن المهرجان يحرص منذ انطلاقه علي تكريم الرواد من النقاد والمبدعين تقديرا لمسيرتهم الحافلة وبماقدمونه من إبداع نقدي سينمائي ساهم في تطوير صناعة الأفلام بكافة أشكالها وألوانها طويلة وقصيرة.

وأشار إلى أن احتفاء المهرجان بالنقاد والحركة النقدية جاء مع انطلاق دروته الأولي بإطلاق مسابقة خاصة بالمقال والدراسة النقدية، بهدف منح الفرص لظهور أجيال جديدة من النقاد والدارسين وفي نفس الوقت المساهمة في ترسيخ صناعة الأفلام القصيرة جدا.

وكشف الإعلامي زياد باسمير، المدير التنفيذي للمهرجان، عن أن احتفاء المهرجان بالنقاد لا يتوقف علي المسابقة فقط إنما يمتد لكافة أنشطة المهرجان، حيث تضم لجنة مشاهدة أفلام المهرجان مجموعة من النقاد والدارسين يتولون مسئولية إختيار أفلام المسابقات المختلفة.

وأوضح أن إدارة المهرجان تدرك تماما أنه لاصناعة سينمائية قوية بلا حركة نقد توازيها فهما وجهان لعملة واحدة لاوجود لعنصر منهما دون الآخر، لافتا إلي أن المهرجان يخصص جوائز مادية لمسابقة المقال النقدي إيمانا منه بأهمية المقال النقدي باعتباره دليل لصانع الفيلم ومشاهده في نفس الوقت

معلومات عن ماجدة موريس

يشار إلي أن الناقدة الكبيرة ماجدة موريس بدأت مشوارها منذ أن كانت طلبة جامعية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، حيث تخصصت في قسم الصحافة، وبعد تخرجها التحقت بالمعهد العالي للنقد الفني.

تميزت موريس بكتاباتها النقدية في مجال الدراما السينمائية والتلفزيونية، وحققت شهرة واسعة عبر مقالها الأسبوعي "مقعد بين شاشتين"، الذي استمر نشره في جريدة الجمهورية حتى الآن، حيث قدمت فيه رؤى تحليلية ونقدية دقيقة للأعمال السينمائية والدرامية المعروضة.

