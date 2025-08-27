ختام فعاليات برنامج "مودة" بقرى حياة كريمة في الوادي الجديد

اختتمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج "مودة" بقرى حياة كريمة بمركز الفرافرة، بعد تنفيذ خطة عمل استمرت على مدار ثلاثة أشهر متواصلة، استهدفت 15 قرية داخل المركز.

وأكدت أسماء عبد الله حجازي منسق البرنامج بالوادي الجديد، تنظيم 15 ندوة توعوية، و15 تدريبًا، إضافة إلى 15 حملة طرق الأبواب، وذلك وخلال فترة التنفيذ، وفي إطار جهود البرنامج لنشر الوعي الأسري والمجتمعي بين مختلف الفئات.

وأشارت أسماء، إلي أن الندوات استهدفت جميع الفئات العمرية، فيما ركزت التدريبات على إعداد وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين، إلى جانب حملات طرق الأبواب التي سعت للوصول المباشر إلى المواطنين داخل منازلهم.

وقامت أسماء عبدالله حجازي – منسق البرنامج بالمحافظة، بتنفيذ خطة البرنامج على مدار الثلاثة أشهر، بالتعاون مع المدرب الأستاذ حمدي عبدالغني. كما تم التنفيذ بالتنسيق الكامل مع الإدارة الاجتماعية بالفرافرة برئاسة الأستاذ أيمن سعدالله مدير الإدارة، وفريق العمل بالإدارة، إلى جانب رؤساء الوحدات الاجتماعية والمتطوعين من الجمعيات الأهلية والخدمة العامة والرائدات الريفيات الذين ساهموا بجهود مشكورة في حشد المواطنين وضمان مشاركة الفئات المستهدفة.

ومن جانبه، أكد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن تنفيذ برنامج "مودة" في محافظة الوادي الجديد يأتي بتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وإشراف الدكتورة رندا فارس مستشارة الوزيرة لشئون الأسرة ومديرة البرنامج، وبمتابعة احمد عباس منسق الوزارة.

ويهدف البرنامج بالأساس إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتعزيز تماسكها من خلال رفع وعي الشباب المقبلين على الزواج، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الحياتية التي تساعدهم على بناء أسر مستقرة ومتماسكة.

برنامج مودة هو برنامج قومي أطلقته الدولة المصرية كأحد المبادرات الرئاسية، ويخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. يهدف البرنامج إلى حماية كيان الأسرة المصرية والحد من معدلات الطلاق، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي: التوعية المجتمعية، التدريب والتأهيل، ودعم الشباب المقبلين على الزواج. ويعد البرنامج من الركائز الأساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الأسرة المصرية بوصفها النواة الأولى لبناء المجتمع.

وفي ختام فعاليات البرنامج، تم تقديم الشكر والتقدير إلى الأستاذ أيمن سعدالله مدير الإدارة الاجتماعية بالفرافرة وفريق عمله من الموظفين والمتطوعين، لما كان لهم من دور بارز ومؤثر في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه داخل قرى المركز.

