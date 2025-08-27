ارتفاع جديد في أسعار البيض.. اتحاد الدواجن يوضح الموقف وشعبة الثروة الداجنة تكشف الأسباب والتوقعات

سجلت أسعار البيض ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الحالية، ليتراوح سعر كرتونة البيض بين 150 و180 جنيهًا، فما هي أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق؟

سعر كرتونة البيض اليوم فيتو

ارتفاع أسعار كرتونة البيض

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ارتفاع سعر كرتونة البيض ووصولها لـ 150 جنيها.

الدكتور ثروت الزيني

ارتفاع أسعار كرتونة البيض ليس بجديد

وقال «الزيني» إن ارتفاع أسعار كرتونة البيض ليس جديدا، موضحًا أن سعر كرتونة البيض فى 2024، وصل إلى 180 و190 جنيها، وأنه فى 2025 بدأ التراجع الملحوظ.

سعر كرتونة البيض اليوم فيتو

إنتاج مصر من البيض وصل إلى 15 مليار بيضة



وأضاف: أن إنتاج مصر من البيض وصل إلى 15 مليار بيضة فى العام، وهذا أكبر إنتاج للبيض فى المنطقة.

سعر كرتونة البيض اليوم فيتو

أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

وعن أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، أشار «الزيني» إلى أن الأسباب ترجع إلى ارتفاع تكلفة الخامات، مثل الذرة والصويا، وهذا لا يعني ارتفاعا فى أسعار البيض، موضحا: "لا يوجد ارتفاع فى أسعار البيض طبقا لارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج".

سعر كرتونة البيض اليوم فيتو

الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى أسعار البيض

وأضاف: الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى أسعار البيض بسبب زيادة الإنتاج، وهناك حلقات تداول من تاجر وآخر، وسعر كرتونة البيض فى المزارع يصل إلى 130 جنيها.

أمريكا أكبر دول العالم فى الإنتاج والاستهلاك تعاني من أزمة

وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن؛ إن أمريكا أكبر دول العالم فى الإنتاج والاستهلاك تعاني من أزمة فى توافر البيض، وهو ما جعلها تستورد كميات كبيرة من الخارج.

سعر كرتونة البيض اليوم فيتو

شعبة الثروة الداجنة توضح أسباب ارتفاع سعر البيض

ومن جانبه؛ قال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، إن أسعار البيض ارتفعت ارتفاعات طفيفة جدًا، مع زيادة الإقبال على شراء البيض خلال الفترة الحالية، وهذا أمر طبيعي يحدث كل عام.

سامح السيد

إقبال متزايد من شركات إنتاج الحلوى على شراء البيض

وأوضح «السيد» أن هناك إقبالا متزايدا من شركات إنتاج الحلوى على شراء البيض، إضافة إلى إقبال المطاعم على شراء البيض خلال فترة الصيف، لسد إحتياجات عملائها، إلى جانب موسم المصايف الذي خلاله يزيد الإقبال على شراء البيض سواء من المستهلكين أو من أصحاب المطاعم في المناطق الساحلية.

سعر كرتونة البيض اليوم فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وفي نفس السياق، «فيتو» تستعرض سعر البيض اليوم؛ ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في أحدث تقرير لها، فجاءت كالآتي:

سعر كرتونة البيض اليوم فيتو

ارتفاع أسعار البيض البلدي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 144.2 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 110 جنيهات و180 جنيهًا.

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 5 جنيهات، ليتراوح سعر البيض البلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

سعر كرتونة البيض اليوم فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 147.5 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 125 جنيهًا و165 جنيهًا.

البيض الأحمر يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.4 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

سعر كرتونة البيض اليوم فيتو

أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 142.6 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 115 جنيهًا و160 جنيهًا.

6 جنيهات سعر البيضة البيضاء في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.3 جنيه للبيضة الواحدة، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

سعر كرتونة البيض اليوم فيتو

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

وفيما يخص سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ فجاءت كالآتي:

سعر كرتونة البيض اليوم فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 131 جنيها و133 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 134 إلى 137 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

سعر كرتونة البيض اليوم فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 135 إلى 138 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 137 إلى 146 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

سعر كرتونة البيض اليوم فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 120 جنيها إلى 125 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 122 جنيها إلى 127 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.