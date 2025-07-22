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رياضة

تفاصيل قرعة المجموعة الثالثة (أ) بدوري القسم الثاني (ب) بعد إعادتها

قرعة دوري القسم
قرعة دوري القسم الثاني، فيتو

أجريت، اليوم الثلاثاء، قرعة  المجموعة الثالثة (أ) بدوري القسم الثاني (ب) بعد إعادتها  بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في الجزيرة، بحضور المندوبين المفوضين من الأندية المشاركة بالمجموعة.

ويلتقي في الاسبوع الأول بايونيرز ضد بيلا، ونبروه ضد الشنواني، بني عبيد ضد كفر الشيخ، دكرنس ضد صيد المحلة، اتحاد بسيون ضد سمنود، مركز شباب كوم حمادة ضد منية النصر، ميجا سبورت ضد شربين.

تفاصيل قرعة دوري القسم الثاني 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إعادة قرعة المجموعة الثالثة (أ) بدوري القسم الثاني (ب) بعد اعتذار مركز التنمية الشبابية بتلا عن عدم المشاركة في منافسات المسابقة بموسم 2025/2026.

وترتب على اعتذار مركز التنمية الشبابية بـ تلا عن عدم المشاركة تغيير عدد الأندية المشاركة في المجموعة ليصبح 14 ناديًا بدلًا من 15، وأصبح عدد أسابيع المسابقة 26 أسبوعًا.

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دوري القسم الثاني بايونيرز ضد بيلا الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة دوري القسم الثاني القسم الثاني

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