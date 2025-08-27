انطلاق ورش عمل "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية" بمدارس الحسام والمستقبل

انطلقت ورش العمل الخاصة بتطبيق التدريبات التي نفذتها مدارس الحسام المتكاملة والمستقبل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

وتابع ورش العمل مجموعة من موجهي عموم المواد وأعضاء من التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة وموجهي المواد بإدارة الهرم التعليمية.

وذلك في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ورؤية التحول الرقمي وبناء مجتمع المعرفة، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدمج استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، والاهتمام بالاستفادة من الثورة المعلوماتية والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي.



التدريبات التي تنفذها مدارس الحسام والمستقبل تأتي بعنوان: "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس والتقويم"، برعاية وإشراف الأستاذ الدكتور المندوه الحسيني، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس الحسام والمستقبل، والأستاذ الدكتور حسام المندوه، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس النواب.

وعبر الحضور عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه في الورش العمل، والمستوى الاحترافي لمعلمي مدارس الحسام المتكاملة والمستقبل في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، مؤكدين أن التجربة فريدة من نوعها وتأتي تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية وزارة التربية والتعليم بقيادة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في الاهتمام باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.



وأكد موجهو المواد الدراسية بإدارة الهرم التعليمية وبمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن مخطط البرنامج التدريبي يشير إلى حجم الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الخبراء الدوليون القائمون على تنفيذ التدريبات وورش العمل، حيث يتضمن البرنامج التدريبي: تدريب المعلمين على توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى تعليمي رقمي متنوع، يثري خبرات الطلاب ويجعل عملية التعلم أكثر متعة وفاعلية، مع مراعاة اختلاف أنماط المتعلمين.

التدريب على إعداد وبناء الاختبارات الموضوعية وتصحيحها وتحليل نتائجها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع من كفاءة وجودة عملية التقويم.

استعراض أحدث التطبيقات والمنصات العالمية الداعمة للتدريس والتقويم، وسبل دمجها بفاعلية داخل البيئة الصفية والافتراضية.

مناقشة آليات نقل أثر التدريب إلى عناصر المنهج كافة، بدءًا من صياغة الأهداف والمحتوى، وصولًا إلى طرائق التدريس وأساليب التقويم الحديثة.

وتسعى مدارس الحسام والمستقبل من خلال برنامجها التدريبي إلى بناء جيل رقمي مبدع ومبتكر، قادر على التفاعل مع معطيات الثورة المعلوماتية ومواجهة تحديات المستقبل. ويستهدف التدريب جميع المعلمين والمعلمات بمختلف التخصصات الأكاديمية، إلى جانب الوكلاء والموجهين، بما يعزز من التنمية المهنية الرقمية ويواكب المتغيرات العالمية في مجال التعليم.

من جهته، أشاد الدكتور المندوه الحسيني بالدعم الذي يقدمه سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة لكل المؤسسات التعليمية بالجيزة، وإدراكه الكامل للخطوات الجادة في سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم.

وأوضح الدكتور المندوه الحسيني أنه فور طرح المشروع على وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة سعيد عطية سارع بإرسال موجهي المواد الدراسية بإدارة الهرم وبمديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى مقر انعقاد ورش العمل بمدارس الحسام والمستقبل للاطلاع على التدريبات والتجربة الرائدة التي تطبقها مدارس الحسام والمستقبل.

ولفت الدكتور المندوه الحسيني إلى أن مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة يسعى جاهدًا لإحداث نقلة نوعية في مستوى التعليم بمدارس الجيزة، ونقل الخبرات والتجارب المتميزة إلى المدارس الرسمية لتحقيق الجودة الشاملة في العملية التعليمية.

وكشف " المندوه" أن مدارس الحسام والمستقبل تجهز لإطلاق برتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة يتضمن مبادرة مدارس الحسام والمستقبل بعنوان" تعليم المستقبل" وتشمل تقديم الخبرات الفنية ونقل تجربة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعلمي مدارس الجيزة مساهمة منها في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء الجيزة.

