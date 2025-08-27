تنفيذي الشرقية يستعرض موقف المتغيرات المكانية وأملاك الدولة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتمامًا بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

الحضور باجتماع المجلس التنفيذي للشرقية

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والمرافق ومباحث التموين وممثلًا عن الكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع استعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 176660 منهم 155260 ولاية المحافظة و21400 هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 20599 العاشر من رمضان و801 الصالحية الجديدة، وإجمالي ما تم الرد عليه 175530 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 99.4%، ليؤكد المحافظ ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المهندسة رحاب فوزى

كما أوضحت المهندسة رحاب فوزي بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والتي استقبلت حتى الآن 1521961 طلب تصالح من المواطنين تم إنهاء 1483022 طلب بنسبة تنفيذ كلية بلغت 98.2% ليشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من استيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

العميد محمود متولى

كما أظهر العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تسجيل 13810 عقود بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وجاري الإنتهاء من التعاقد على 731 طلبا وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقًا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

المهندسة أميرة الشحات

واستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر أغسطس وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 40396 إعلانا مخالفا بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويصل إجمالي الإعلانات المرخصة إلى 27619 إعلان وذلك طبقًا للقانون وحفاظًا على المال العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

المهندسة وئام عبدالحكيم

وتحدثت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة عن الموقف الحالي وتمت الإشارة إلى إجمالي عدد الرخص الصادرة حتى 25 أغسطس 2025 بلغ 4055 رخصة، ليشدد المحافظ علي إسراع الخطى في هذا الملف الحيوي والهام للحفاظ علي المال العام وتطبيقًا للقانون.

الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة

واستعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 م بلغت 994 مليون و980 ألف جنيه خزانة عامة، بالإضافة إلى 146 مليون جنيه تمويل ذاتي، ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ مليار و140 مليون و980 ألف جنيه،

تدعيم الخدمات المحلية

وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح والترسية لمشروعات برامج ( النقل والطرق والمواصلات – تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني - التنمية الإقتصادية – التنمية الحضرية والريفية ) وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

مدير إدارة الموازنة بالديوان العام

واضح محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل، ليشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

