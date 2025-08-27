صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

أعلن النجم أحمد العوضي، مفاجأة بخصوص مسلسله الجديد في رمضان 2026 “علي كلاي" وقال إن المطربة الشعبية يارا محمد هي مغنية تتر العمل.

مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2026

وقال أحمد العوضي من خلال فيس بوك: “صوت الشارع في رمضان يارا محمد مفاجأة علي كلاي في رمضان ٢٠٢٦ إن شاء الله”.

وكان "العوضي" استعان بالمطربة الشعبية في مسلسل "فهد البطل" الذي عرض في رمضان 2025، حيث أدت “رحمة” عددًا من الأغاني التي اندمجت مع أحداث العمل الدرامي، وساهمت بشكل ملحوظ في زيادة شعبيتها.

وانتشرت وقتها شائعات عن علاقة المطربة الشعبية رحمة محسن وزواجها من الفنان أحمد العوضي، في أعقاب تعاونهما الفني بمسلسل "فهد البطل" رمضان 2025.

وخرجت “رحمة” وقتها خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، لتدلي بتصريحات أثارت اهتمام المتابعين، بعد أن تجنبت الرد المباشر على الأخبار التي راجت حول ارتباطها بالفنان أحمد العوضي واكتفت بقولها: "أنا حبيت الشغل مع العوضي جدًا، وإن شاء الله شغل الأغنية دي مش هيكون مرة وعدت وهنشتغل مع بعض تاني»، في إشارة إلى الأغاني التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل "فهد البطل"، وأبرزها "حفلة تنكرية"، والتي نالت استحسان الجمهور.

وكان الفنان أحمد العوضي، قد بدأ التحضير لمسلسل جديد يحمل اسم “علي كلاي”، والذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.

وكشف مصدر مقرب من العوضي أنه سوف يتخلى عن شخصية البطل الشعبي، والشخصية الصعيدية في المسلسل الجديد، الذي سوف يكون مفاجأة للجمهور.

وأضاف المصدر أن العوضي يقدم بعض الخطوط الدرامية الجديدة، من خلال شخصية شاب يعاني من مرض نفسي، ويضطر إلى دخول مصحة للعلاج النفسي، خاصة أنه يعاني من مرض الذهان، كما أن هناك أحداثا أخرى سوف تكشف تفاصيل تلك الشخصية المحيرة.

ذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد شارك في سباق رمضان الماضي، بمسلسل “فهد البطل”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل فهد البطل

ومسلسل "فهد البطل" بطولة: الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما شارك في بطولة المسلسل: أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.