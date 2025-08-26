الأربعاء 27 أغسطس 2025
رياضة

بعد قرار فيريرا، لاعب الزمالك يخوض تدريبات تأهيلية

فيريرا
فيريرا

خاض أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة قبل انطلاق مباراة فاركو، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد قرار  البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد أحمد عبد الرحيم "إيشو" من قائمة الفريق لخوض مباراة فاركو.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة فريق فاركو مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفاركو 

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو 

وتنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

قائمة الزمالك ضد فاركو 

وتضم القائمة كلا من:

محمد صبحي.

محمد عواد.

محمود الشناوي.

أحمد فتوح.

محمود بنتايج.

محمود حمدي "الونش".

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

صلاح مصدق.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

محمد شحاتة.

أحمد عبد الرحيم "إيشو".

سيف جعفر.

ناصر ماهر.

عبد الله السعيد.

أحمد شريف.

شيكو بانزا.

خوان ألفينا بيزيرا.

آدم كايد.

ناصر منسي.

عدي الدباغ.


وكان الفريق اختتم تدريباته مساء أمس على ستاد الكلية الحربية قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام فاركو.

الزمالك يفوز على مودرن سبورت في الدوري الممتاز 

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات مدربي الزمالك وفاركو قبل لقاء الليلة

تعرف على أرقام مواجهات الزمالك وفاركو

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز 

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة. 

