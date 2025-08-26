وصول طائرة مساعدات سعودية لغزة إلى مطار العريش الدولي

استقبل مطار العريش الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية رقم (59)، محمّلة بـ 9 أطنان من المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى الأشقاء في قطاع غزة، وذلك في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي تسيّره المملكة دعمًا للشعب الفلسطيني.



محملة بـ9 أطنان.. وصول طائرة مساعدات إغاثية سعودية مطار العريش الدولي لغزة

ومن المقرر أن يتم نقل المساعدات عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المتواصلة للتخفيف من معاناة الأهالي وتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.





ويأتي هذا الدعم امتدادًا للمواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية في مساندة الشعب الفلسطيني، والوقوف بجانبه في مختلف الظروف

