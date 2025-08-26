الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وصول طائرة مساعدات سعودية لغزة إلى مطار العريش الدولي

مطار العريش
مطار العريش

استقبل مطار العريش الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية رقم (59)، محمّلة بـ 9 أطنان من المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى الأشقاء في قطاع غزة، وذلك في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي تسيّره المملكة دعمًا للشعب الفلسطيني.


محملة بـ9 أطنان.. وصول طائرة مساعدات إغاثية سعودية مطار العريش الدولي لغزة

 

ومن المقرر أن يتم نقل المساعدات عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المتواصلة للتخفيف من معاناة الأهالي وتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

مطار العريش يستقبل طائرة باكستانية تحمل 100 طن مساعدات إغاثية لغزة

كامل الوزير يستعرض أمام الرئيس تطورات العمل بشركتي السويس للصلب وأسمنت العريش


 

ويأتي هذا الدعم امتدادًا للمواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية في مساندة الشعب الفلسطيني، والوقوف بجانبه في مختلف الظروف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطائرة الإغاثية السعودية الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطين المملكة العربية السعودية طائرة باكستان للمملكة العربية السعودية مطار العريش الدولي مطار العريش

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

دراسة تحذر: موجات الحر المتكررة تسرع الشيخوخة البيولوجية

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

منها السن وشهادة التعليم الأساسي، الشروط المطلوبة للترشح بانتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads