مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس والذي أسفر عن سقوط عدد من المدنيين الأبرياء والطواقم الطبية والصحفية، وهو ما يعد حلقة جديدة من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي الإنساني.

وتعرب مصر عن استنكارها الشديد لتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني، ورفضها ما يقوم به من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياتهما لوضع حد لهذا النهج الخطير، والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

خان يونس الاحتلال الإسرائيلي مجلس الامن

