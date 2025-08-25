أعلنت الإعلامية عواطف أبو السعود، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة الإعلامي عاطف كامل، المذيع بالتليفزيون المصري.

وكتبت عواظف منشورًا قالت فيه: “خبر حزين جدا.. انتقل إلى رحمة الله الزميل والإعلامي الكبير عاطف كامل ربنا يرحمه ويغفر له خالص التعازي لأسرته ومحبيه”.

وفاة عاطف كامل

بدأ عاطف كامل حياته صحفيا، ثم رشحته الإعلامية القديرة سهير الإتربي للعمل في ماسبيرو. وكان "لو بطلنا نحلم" أول برنامج في مسيرته بالتليفزيون المصرى، ورغم أن البرنامج توك شو، ولكن هذا لم يمنعه من تقديم برامج إخبارية، حيث قدم أول برنامج إخبارى يومى بمفرده فى ماسبيرو، وقدم كذلك برنامج “صباح الخير يا مصر” خلال فترة تولى الدكتورة درية شرف الدين وزارة الإعلام، ويعد كل من الإعلامى مفيد فوزى والإعلامية سهير الإتربى، أكثر من أثرا عليه في مشواره الإعلامى.

