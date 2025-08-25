بأول تعاون بينهما، عزيز مرقة وجوزيف عطية في ديو "لولاكى"

فى تعاون فنى بين النجم الأردنى عزيز مرقة، والنجم اللبنانى جوزيف عطية، تم إطلاق ديو مشترك لهما بعنوان "لولاكي"، الذى من المتوقع أن يكون مفاجأة موسيقية، وحدثا فنيا مميزا، لجمهورهما في العالم العربي.

وشوق النجمان الجمهور عبر صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعيّ عن البوستر الرّسمي للأغنية، مؤكدين أن طرح الفيديو كليب اليوم 25 من أغسطس 2025، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين عبروا عن حماسهم لهذا اللقاء الفني الجديد.

أغنية "لولاكى" من بين أغنيات ألبوم عزيز الجديد "كون كويس"، وهى الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ومحطات الراديو الأغنية من كلمات محمد شافعى وعزيز مرقة، ومن ألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى، منير ماهر، ومن إخراج بيشوى يسى، الأغنية هى نتاج تعاون بين عزيز وجوزيف، جمع بينهما المنتج محمد جابر

صرح عزيز مرقة بعد هذا اللقاء قائلا أنا سعيد بهذا التعاون وأشاد بـ جوزيف وقال: ما أحلاه وما أجمله، صوت رائع ومتعاون كتير، وسجلنا الديو فى لبنان ولم يستغرق سوى ساعة، وبعد التسجيل ذهبنا إلى أحد المطاعم وتناولنا العشاء سويا، ثم حضر إلى القاهرة وتم تصوير الديو فى مدينة الإنتاج الإعلامى".

كما صرح جوزيف بقوله: عزيز لديه موسيقى مختلفة، وتشبهه، وله جمهوره الخاص فى الوطن العربى واستطاع بهذا النوع الموسيقي أن يخلق حالة خاصة به، وعملنا ديو جميل وخرجت به من طبيعتى الموسيقية إلى تقديم شئ مختلف، وأتوقع أنه سينال إعجاب الجمهور

