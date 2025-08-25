تنسيق المرحلة الثالثة 2025، أخطاء شائعة عند تسجيل الرغبات ونصائح هامة لتجنب حدوثها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، تبدأ غدا آخر مراحل تنسيق الجامعات 2025، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس الجاري.

وقررت الوزارة فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26/8/2025، على أن يظل التسجيل متاحًا حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب الناجحين من الدورين الأول والثاني، لتبدأ بعدها مباشرة عمليات الفرز والمراجعة وإعلان نتائج هذه المرحلة في صورة مجمعة.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة، 205 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم)، و160 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام الحديث).

وقبل بدء عملية تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025، تستعرض فيتو أهم الأخطاء الشائعة في عملية تسجيل الرغبات، وكيفية تجنب حدوثها.

أخطاء شائعة عن تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

هناك مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها الطلاب خلال عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق أبرزها ما يلي:

عدم ترتيب الرغبات بشكل صحيح

يجب ترتيب الرغبات حسب الأفضلية والأولوية للطالب، حيث يتم ترشيح الطالب بناءً على أول كلية تنطبق عليها شروط القبول، وليس حسب المجموع فقط.

عدم استكمال جميع الرغبات:

يُفضل تسجيل أكبر عدد ممكن من الرغبات المتاحة (75 رغبة) لزيادة فرص القبول في أي كلية.

التسرع في التسجيل:

لا تتسرع في التسجيل، وتأكد من اختيار الرغبات بعناية، وراجعها جيدًا قبل الحفظ النهائي.

عدم الاحتفاظ بالرقم السري:

احتفظ بالرقم السري الخاص بك في مكان آمن، ولا تشاركه مع أي شخص لتجنب العبث برغباتك.

عدم الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي:

يعد من أكثر الأخطاء الشائعة، ويجب مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي عند اختيار الكليات، حيث يفضل اختيار الكليات الأقرب لمحل السكن.

التسجيل في كليات لا تتناسب مع الشعبة أو المجموع:

تأكد من أن الكليات التي تختارها تتناسب مع الشعبة التي تنتمي إليها سواء علمي علوم أو علمي رياضة، أو أدبي، ومجموعك.

عدم التأكد من حفظ الرغبات:

تأكد من حفظ الرغبات بعد الانتهاء من تسجيلها، واحصل على إيصال إلكتروني يثبت ذلك.

التوجه لمكتب التنسيق الرئيسي لمعرفة نتيجة الترشيح

لا حاجة للتوجه إلى مكتب التنسيق الرئيسي لمعرفة نتيجة الترشيح، حيث يتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الاعتماد على تنسيق السنوات السابقة فقط في اختيار وترتيب الرغبات:

لا تعتمد على تنسيق السنوات السابقة فقط، حيث يختلف الحد الأدنى للقبول من عام لآخر.

نصائح لتجنب أخطاء تسجيل الرغبات في التنسيق

استشر والديك

استشر معلميك أو زملائك الأكبر منك في تنسيق الجامعات للحصول على النصيحة والتوجيه.

استغل فترة التسجيل المتاحة لتسجيل الرغبات، ولا تؤجلها إلى اليوم الأخير لتجنب الضغط أو المشاكل التقنية.

راجع بياناتك جيدًا ورغباتك قبل الحفظ النهائي.

احتفظ بنسخة من رغباتك التي قمت بتسجيلها، سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية.

تابع أخبار التنسيق بانتظام، وتأكد من أنك على علم بآخر التطورات.

