هل يمكن مد خدمة المعلمين بعد التقاعد؟ تعديلات قانون التعليم حددت الضوابط

أثار الحديث عن إمكانية استمرار المعلمين في عملهم بعد بلوغ سن التقاعد اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية، خاصة مع تزايد احتياجات المدارس لبعض التخصصات. ورغم ما يتم تداوله، فإن الأمر لا يتعلق بقرار فردي أو استثناءات عشوائية، بل جاء من خلال تعديلات قانونية واضحة أقرها مجلس النواب ونُشرت في الجريدة الرسمية.

التعديلات الجديدة على قانون التعليم نصّت على أن أي معلم يصل إلى سن التقاعد في بداية العام الدراسي يظل في عمله حتى نهاية العام، منعًا لحدوث عجز مفاجئ يؤثر على سير الدراسة. هذه القاعدة تضمن استقرار العملية التعليمية وتمنح المدارس الوقت الكافي لترتيب بدائل مناسبة.

كما أجازت التعديلات، وفقًا للمادة (88)، مد خدمة المعلمين في التخصصات التي تحتاجها المدارس فعليًا، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بلوغ سن المعاش. ويكون ذلك بناءً على رغبة المعلم وقدرته، وبقرار من الجهة المختصة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الطالب وحق المعلم في التقاعد.

وفي جميع الحالات، يحتفظ المعلم الذي يُمد له بالخدمة بكامل حقوقه التأمينية عند بلوغه سن الشيخوخة، مع استمرار حصوله على الأجر طوال فترة التمديد. وتُصدر القواعد والإجراءات المنظمة لهذه العملية بقرار من مجلس الوزراء، بما يضمن وجود ضوابط واضحة وشفافة تحكم الاستثناءات وتمنع أي شكل من أشكال العشوائية.

تمديد سن العمل للمعلمين ليس أمرًا استثنائيًا في مصر فقط

وهناك تجارب دولية عديدة تشير إلى أن تمديد سن العمل للمعلمين ليس أمرًا استثنائيًا في مصر فقط، بل هو توجه عالمي مرتبط باحتياجات التعليم وتوازنات سوق العمل. ففي اليابان مثلًا، جرى تعديل القوانين لتسمح للمعلمين بالاستمرار بعد سن التقاعد الرسمي، مع إعادة توزيع أعباء التدريس عليهم بما يتناسب مع قدراتهم، بهدف الاستفادة من خبراتهم في توجيه الأجيال الجديدة من المدرسين.

أما في ألمانيا، فقد لجأت بعض الولايات إلى مد خدمة المعلمين المتخصصين في الرياضيات والعلوم واللغات، بسبب العجز الملحوظ في هذه المواد، على أن يتم التمديد بناءً على تقييم صحي ومهني يثبت قدرة المعلم على الاستمرار دون أن يؤثر ذلك سلبًا على جودة التعليم.

وفي دول أخرى كفرنسا وكندا، تُمنح المؤسسات التعليمية مرونة أكبر في الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين عبر عقود قصيرة الأجل أو عمل جزئي، بحيث يظلون جزءًا من المنظومة التعليمية دون تحميل الدولة أعباء مالية طويلة المدى، وهو ما يوفر حلًا عمليًا لمشكلة نقص الكوادر مع الحفاظ على حيوية العملية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.