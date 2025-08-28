أسعار ملابس المدارس 2025 في شارع الجيش والموسكي (فيديو وصور)

يتوجه أولياء الأمور إلى مختلف أسواق ملابس المدارس مع اقتراب موسم العودة للمدارس، للحصول على أفضل العروض التي تجمع بين الجودة والأسعار المناسبة.

وفي منطقة العتبة، لا يتوقف البحث عن الزي المدرسي الذي يلبي احتياجات الطلاب والطالبات، وعلى رأس هذه الأسواق نجد شارع الجيش والموسكي، حيث تتوفر ملابس المدارس بأسعار مغرية وخيارات متنوعة، تشمل الفساتين المدرسية، البناطيل، والبلوزات بموديلات تناسب جميع الأذواق.

شارع الجيش.. تشكيلة متنوعة من ملابس المدارس بأسعار تنافسية

في شارع الجيش، التقينا بـ خالد علي، أحد التجار البارزين في المنطقة المتخصصة في بيع ملابس المدارس, وأوضح خالد أن لديه تشكيلة واسعة من الملابس المدرسية التي تغطي كافة المدارس في الجمهورية, سواء كانت حكومية أو خاصة، ولكل الأعمار.

وقال خالد في حديثه لـ "فيتو": "نحن نقدم ملابس مدرسية بأسعار مغرية تبدأ من 140 جنيهًا لكل من البناطيل والجيب البليسيه، وهي من أكثر المنتجات مبيعًا لديناـ نحرص على توفير موديلات متنوعة وبأسعار ثابتة, سواء للمشتريات القطاعية أو الجملة, نحن نستهدف أن يحصل الزبون على أفضل قيمة مقابل المال".

وفيما يتعلق بالأنماط الأخرى، أضاف خالد أن البناطيل الواسعة (وايد ليج) تعتبر من الخيارات الشائعة لدى الطالبات، حيث تتوفر بنفس السعر الممتاز أي 140 جنيهًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن الراحة والأناقة في نفس الوقت.

الموسكي.. ملابس مدرسية بأسعار ثابتة للمشترين بالجملة والقطاعي

من جهة أخرى، في شارع آخر في منطقة الموسكي، يقابلنا مصطفى علام، الذي يملك مكتبًا لبيع ملابس المدارس بالجملة، تحدث مصطفى عن تشكيلة ملابسه التي تتميز بـ أسعار ثابتة للقطاعي والجملة على حد سواء، مما يجذب العديد من الزبائن الذين يفضلون شراء ملابس المدارس بأسعار موحدة.

وشرح مصطفى قائلًا: "نحن نقدم فساتين مدارس من النوع المميز بتصاميم متنوعة، حيث تبدأ الأسعار من 190 جنيهًا، أما الفساتين المستوردة من كوم بالكابتشو فتصل إلى 250 جنيهًا، بالإضافة إلى فساتين الاستيل المغربي التي تتمتع بشعبية كبيرة بين الطالبات".

كما لفت مصطفى نظرنا إلى بدلة مدرسية مكونة من جاكت وقماش جابردين، حيث تباع بسعر 350 جنيهًا، وهو يعد من الأنماط الجديدة التي تجمع بين الأناقة والراحة.

وفيما يخص البلوزات المدرسية، أشار إلى أنه يبيع بلوزة موديل 2025 بسعر 150 جنيهًا، وهو سعر معقول جدًا مقارنة بالجودة التي يحصل عليها الزبون.

المنافسة الشديدة في سوق ملابس المدارس بالعتبة والموسكي

تعتبر منطقة العتبة والموسكي من أهم الأسواق في القاهرة التي توفر ملابس مدرسية بأسعار منخفضة مقارنة بالمناطق الأخرى في العاصمة.

ويمكن للمشتري الحصول على ملابس المدارس بأفضل الأسعار سواء للطلاب أو الطالبات، مع توفير خيارات متعددة تتناسب مع كافة الأذواق.

من ناحية أخرى، أكد التجار في هذه المناطق أن الأسعار لديهم تعتبر ثابتة للقطاعي والجملة، ما يجعلهم وجهة مفضلة للأسر التي تبحث عن شراء ملابس المدارس دون دفع أسعار مبالغ فيها.

الأسعار والتنوع في الزي المدرسي

يتراوح سعر الفساتين المدرسية في هذه المنطقة بين 190 جنيهًا إلى 250 جنيهًا حسب التصميم والخامة، بينما يمكن شراء البناطيل والبليسية بسعر يبدأ من 140 جنيهًا، ما يجعل هذه الأماكن وجهة مثالية لأولياء الأمور الذين يبحثون عن ملابس مدرسية بأسعار معقولة وجودة جيدة.

أما البدلات المدرسية ذات الجودة العالية، فأسعارها تبدأ من 350 جنيهًا، وهي تعتبر من الاختيارات العصرية التي تبحث عنها العديد من الطالبات في هذا الموسم.

