اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ربيع الأول لعام 1447هـ اليوم السبت القادم 29 من شهر صفر 1447هـ، الموافق 23 أغسطس 2025م، وذلك عبر اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

موعد إعلان غرة شهر ربيع الأول

ومن المقرر أن تعلن الدار عن نتيجة استطلاع الهلال بعد غروب شمس يوم السبت، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”.

البحوث الفلكية تكشف ظروف رؤية هلال ربيع الأول

وفي وقت سابق كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن ظروف رؤية هلال شهر ربيع الأول حيث يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 9:8 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم السبت 29 صفر الموافق 23 أغسطس.

ويبقى الهلال فى سماء مكة المكرمة لمدة 15 دقيقة وفى سماء القاهرة لمدة 15 دقيقة، وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال في سمائها لمدة تتراوح من 15: 16 دقيقة، وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية ويبقى فى سماء المدن والعواصم الإسلامية بعد غروب شمس الرؤية لمدة تتراوح من 7:21 دقيقة.

وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأول يوم الأحد 24 أغسطس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.