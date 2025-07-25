الجمعة 25 يوليو 2025
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حوادث

الإنقاذ النهري تجري عمليات البحث لانتشال جثة غريق الحوامدية

غرق طالب بنيل الحوامدية،
غرق طالب بنيل الحوامدية، فيتو

تجري قوات الإنقاذ النهري بالجيزة عمليات البحث لانتشال جثة غريق في نهر النيل، بقرية الشيخ عتمان بمنطقة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.

غرق طالب بنهر النيل فى الحوامدية


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بغرق طالب في مياه نهر النيل، بقرية الشيخ عتمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

وبإجراء التحريات تبين غرق طالب لعدم إجادته السياحه، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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