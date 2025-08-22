منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر أمام تايلاند في بطولة العالم للسيدات

استهل منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة مشواره في بطولة كأس العالم بهزيمة أمام نظيره التايلاندي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام البطولة في تايلاند خلال الفترة من 22 أغسطس حتى 7 سبتمبر الجاري، حيث يشارك منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: هولندا، السويد، وتايلاند بجانب الفراعنة.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل للمونديال عقب فوزه بالميدالية الفضية في بطولة إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون العام الماضي، ليحجز مقعده في كأس العالم.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم للكرة الطائرة

وضمت قائمة الفراعنة المشاركة في البطولة 14 لاعبة وهن:

سارة أمين – ندى معوض – سابين عابد – مريم متولي – آية خالد – داليا مرشدي – مي محمود – ندى مرجان – دانة شوقي – هنا تامر – تقى الله مدحت – نور الله ياسين – ندى وليد – حبيبة زعتر.

قائمة الجهاز الفني لمنتخب مصر في كأس العالم للكرة الطائرة

بينما جاء الجهاز الفني بقيادة عماد نوار مديرًا فنيًا، يعاونه سيد طه مدربًا عامًا، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا تقنيًا، إلى جانب الطبيبة روض عيد، وأخصائية العلاج الطبيعي سمية ناجح، فيما تترأس البعثة مرفت حسني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.