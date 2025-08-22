الجمعة 22 أغسطس 2025
أخبار مصر

تكريم أسرة الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في ختام قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي

تكريم أسرة الإعلام
تكريم أسرة الإعلام بالأكاديمية العربية
شهدت فعاليات حفل ختام قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تكريم أسرة الإعلام بـالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تقديرًا لجهودهم البارزة في تغطية فعاليات القمة، وما قدمته من إسهامات متميزة في إبراز دور الشباب وإبداعاتهم الإعلامية.

وأكد الدكتور إسماعيل أن هذا التكريم يعكس اعتزاز الأكاديمية بجهود أسرة الإعلام في تقديم صورة مشرّفة، مشيرًا إلى احترافيتها في التغطية الإعلامية وحرصهم على إبراز طاقات الشباب العربي بما يعزز مكانة الأكاديمية كمنارة علمية وإعلامية رائدة في المنطقة.

وشهد حفل الختام حضورًا لافتًا من مجموعة من الفنانين والأكاديميين والإعلاميين الذين أعربوا عن تقديرهم للدور الحيوي الذي قامت به أسرة الإعلام في إنجاح القمة وإيصال رسالتها إلى الجمهور العربي

فعاليات قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، بمدينة العلمين الجديدة، تحت إشراف جامعة الدول العربية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ووقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على هامش القمة، سلسلة من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات إعلامية ومهنية عربية، بهدف تعزيز الإعلام الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وذلك على هامش قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي التي انطلقت نسختها الثانية الثلاثاء.

