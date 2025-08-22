دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة من الأدعية المهمة التي يحرص البعض عليها يوم الجمعة لما هو معروف عن يوم الجمعة من فضل فيوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس وفيه ساعة إجابة لا يوافقها رجل مسلم يدعو إلا استجيب له وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة للشفاء من الأمراض.

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة للشفاء من الأمراض

أدعية الشفاء من الأمراض



1- ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

2- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا وأعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

3- إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.

4- يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.

5- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه.

6- بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

7- اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

8- ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.

9- يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.

دعاء لمن ابتلي بمرض السرطان

عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ رحمه الله، أَنَّهُ قَالَ لأَبِيهِ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه: يَا أَبَتِ؛ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ: "اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. تُعِيدُهَا ثَلاَثًا، حِينَ تُصْبِحُ، وَثَلاَثًا حِينَ تُمْسِي". فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِنَّ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ.

أدعية متنوعة لمرضى السرطان



"اللهم اشفِ مرضى السرطان وأرح قلوبهم وأجسادهم يا أرحم الراحمين".



"اللهم يا أرحم الراحمين يا من أنت ألطف من أم على ابنها ألطف بهؤلاء الذين أنهكهم السرطان وترفق بهم".



"اللهم اشفِ مرضى السرطان وأنزل عليهم العافية اللهم احفظ صحتهم وقوتهم وخفف عنهم كل ألم يشعرون به وأبعد عنهم كل ضرر يا رب العالمين".



"اللهم شافي أجساد ذبلت وأهلكها مرض السرطان إنك أنت الشافي المعافي يا رب العالمين".

"اللهم اشفِ مرضى السرطان وعافهم ونقهم بالماء والثلج والبرد".



"رب إنَّ مرض السرطان أخذ الكثير من أحبابنا ويؤلم الكثير من مرضانا اللهم ارحم من توفى منه واشفِ من يعاني منه".



"يا رب هوّن ألم الكيماوي على مرضى السرطان اللهم اجعله يسري بأوردتهم باردًا واجعل عاقبته العافية".



"ربي بك تطيب الخواطر ومن عندك تتحقق الأمنيات اللهم اشفِ جميع مرضى السرطان شفاءً عاجلًا وكن لهم سندًا وجابرًا ومعينًا".



"اللهم انزع السرطان من كل جسد يتألم".



"اللهم اشفِ مرضى السرطان ومن أتعبه مرضه وتأخر شفاؤه وأنت وحدك عونه وشفائه اللهم لا شافي إلا أنت سبحانك اللهم اجعل الكيماوي بردًا وسلامًا".



"اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين من جميع الأمراض ما ظهر منها وما بطن اللهم إنَّه قد طال بهم الدواء ودعوناك طلبًا للشفاء فلا ترد لنا دعاء اللهم خفف على كل مريض يتداوى بالكيماوي يا رب اشفِ مرضى السرطان".



"اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت لا يعجزك شي اللهم اشفِ مرضى السرطان وأرح قلوبهم وأجسادهم يا الله".

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة للشفاء من الأمراض

دعاء الشفاء من السرطان

اللهم كل مرضانا ومرضى السرطان. اللهم زدهم قوة، وطهر أجسادهم من الكيماويات، واسكب عليهم أنهار الراحة. اللهمّ أتمّ شفاءهم وبشّرهم وأحبائهم بتمام شفائهم.

لقد دمرتهم الكيماويات، وغيرت ملامحهم، وأبعدتهم عن من يحبون. اللهم اجعل العلاج الكيميائي سهلًا وهادئًا لمرضى السرطان. اللهمّ اجعل لهم بكلّ لدغة ألم سيئةً تزول، وحسنةٍ مكتوبة، واشفهم يا كريم.

اللهمّ أذهب وجعها واشفها، اللهمّ الذي بيده الشفاء كلّه. ربي أنت القوي وهي الضعيفة ولا شافي إلا أنت. يا رب اشفها واشفي جميع مرضى السرطان.

اللهم اشف مرضى السرطان واكشف لهم الدواء واصبر أجسادهم على المعاناة. اللهمّ ألبسهم لباس الصحّة والعافية. اللهمّ أسعدهم بقدر ما عانوا، وارحمهم بقدر آلمهم، وعوضهم بقدر صبروا، وأفرحهم بشفائهم، شفاءً لا سقما بعده.

أتمنى من كل قلبي أن يشفي الله كل من يعاني من مرض السرطان، لأنهم يعانون من آلام لا نعرفها. اللهمّ اشفهم من كل سوء واجعل البسمة لا تفارق وجوههم.

اللهمّ اشف مرضى السرطان والطف بهم. اللهمّ زدهم قوّة وإرادةً، وطهّر أجسادهم، واسكب عليهم أنهار الراحة، وأبدل أوجاعهم شفاءً تسعد به نفوسهم يا رب العالمين.

يا رب، لقد أخذ السرطان الكثير من أحبائنا ويؤذي الكثير من أقاربنا. اللهم ارحم من مات منها واشف من يعاني منها. يا الله إنك على كل شيء قدير.

نسأل الله الشفاء العاجل لكل مريض بالسرطان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.